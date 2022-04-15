Портрет современного учёного

Быть учёным трудно, но в то же время невероятно интересно, считает научный сотрудник Центра опережающего развития Veritas при ВКТУ им. Д. Серикбаева Багдат Азаматов.

Один из ярких представителей когорты современных учёных – доктор PhD Багдат Азаматов, возглавляющий научно-производственный комплекс «Прототипирование и обработка материалов».

В этом вузе Багдат Нурланович работает двадцать лет, а если прибавить годы учёбы, то с университетом он не расстаётся полжизни.

После окончания средней школы в селе Георгиевка в 1996 году он поступил в Семипалатинский колледж транспорта. Получив диплом техника-механика, решил продолжить обучение в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Затем – год учёбы в магистратуре.

С первых дней обучения проявил и доказал на деле своё желание заниматься наукой и исследовательской работой. Стал активным участником общественной жизни, выступал на различных студенческих конференциях.

В 2002 году дипломированного специалиста приняли в родной университет ассистентом кафедры «Автомобильный транспорт». Спустя несколько лет Багдат Азаматов защитил докторскую диссертацию.

Быть преподавателем в вузе – это интересный и бесценный опыт, уверяет он. Преподавание стимулирует к совершенствованию. А самосовершенствование и достижение поставленных целей – очень приятные моменты в жизни!

– Я учусь вместе со студентами и учусь у них всё время, – говорит наш собеседник. – Приходится трансформироваться – менять стиль преподавания, постоянно совершенствовать свои навыки. Вузовская молодёжь не довольствуется только формальными каналами получения знаний и умений. Важно научить студентов самостоятельному поиску ценной информации. Ребята часто задают интересные вопросы, неожиданные, над которыми ты раньше не задумывался. Они могут заставить мыслить нешаблонно. Научный интерес у одних студентов просыпается рано – они сами понимают, какой темой хотят заниматься, но кого-то приходится планомерно подводить к этому.

Что самое главное, по словам Багдата Нурлановича, – в ВКТУ существует «живая» наука, о которой рассказывают не из учебника.

– Я всегда говорю ребятам: «Не бойтесь задавать вопросы, даже если они на первый взгляд глупые. Только так можно избавиться от сомнений и окончательно убедиться в чём-то. Проявляйте инициативу, поверьте, преподаватели это ценят». А ещё педагог сам должен постоянно повышать свою квалификацию – непрерывное образование должны получать и те, кто его даёт, – отмечает учёный.

Фактически рабочий день научного работника делится на две части: регламентированную и нерегламентированную. Учёные ходят на работу, проводят эксперименты, ведут учебный процесс. Нерегламентированная часть обычно занята работой в библиотеке, домашним чтением научной литературы, обдумыванием и написанием статей и так далее. Учёный всё время стремится расширить свой фактический рабочий день, сделать его максимально наполненным и результативным.

Научные изыскания наш герой продолжил, будучи руководителем программы по выпуску титановой продукции для использования в медицине. В рамках проекта освоил работу на современнейших станках с числовым программным управлением.

Автор и соавтор более 30 научных публикаций Багдат Азаматов сегодня с коллегами по научно-производственному комплексу занимается разработкой и созданием опытных образцов медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии, а также изделий для стоматологии.

По этой теме он выступал с докладом на конгрессе молодых учёных в 2019 году в рамках Года молодёжи, на III Съезде травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийском конгрессе травматологов-ортопедов.

Сегодня научно-производственный комплекс тесно сотрудничает с ННЦТО Н. Батпенова, что позволяет постоянно совершенствовать конструкции медицинских имплантатов из титановых сплавов и медицинской нержавеющей стали. Инновационные разработки необходимы для повышения эффективности диагностики, лечения повреждений, последствий травм, заболеваний конечностей, позвоночника и таза.

– Совместная работа направлена на исследование биосовместимых свойств поверхностей имплантатов: с магнетронным напылением на поверхность имплантата из титанового сплава наносится покрытие из тантала и ниобия. Эти материалы, согласно исследованиям, обладают хорошими свойствами биосовместимости и стойкостью к коррозии, – поясняет Багдат Нурланович.

В прошлом году к совместной работе с восточноказахстанскими учёными присоединился Центр биотехнологии по антибактериальным покрытиям.

– Сотрудники Центра в качестве эксперимента провели культивацию двух типов бактерий – золотистого стафилококка и сенной палочки, – рассказывает учёный. – В эту среду поместили образцы наших титановых пластин с покрытием из ионов меди. Результаты показали эффективную устойчивость медного покрытия к колонии микроорганизмов. Это достаточно большой прорыв, будем и дальше совершенствоваться в данном направлении.

Кстати, супруга учёного, Жанерке Кыдырбековна, тоже работает в ВКТУ, является ассоциированным профессором Школы металлургии и обогащения полезных ископаемых. Её профессиональный путь, как и у Багдата, – это долгий и кропотливый труд, результаты которого вносят весомый вклад в отечественную науку.

Супруги Азаматовы изучают науки не «ради науки». Им хочется, чтобы их работы и проекты приносили реальную пользу обществу.

– Заслуги наших педагогов дают нам право гордиться университетом, развивать актуальные научные направления, расширять международные связи в науке и наращивать наш потенциал. Упорство и талант таких людей, как Багдат и Жанерке, способны изменить нашу жизнь в лучшую сторону, – отмечает руководитель Центра опережающего развития Veritas Наталья Куленова.

– Ваша формула успеха? – спрашиваем напоследок у нашего собеседника.

– Зажечь не может тот, кто сам не горит, – отвечает он. – Надо быть уверенным и не бояться показать себя. Искать, дерзать и никогда не останавливаться на достигнутом.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Багдата Азаматова