Профессионалы

Портрет современного учёного

15.04.2022
668

Быть учёным трудно, но в то же время невероятно интересно, считает научный сотрудник Центра опережающего развития Veritas при ВКТУ им. Д. Серикбаева Багдат Азаматов.

Один из ярких представителей когорты современных учёных – доктор PhD Багдат Азаматов, возглавляющий научно-производственный комплекс «Прототипирование и обработка материалов».

В этом вузе Багдат Нурланович работает двадцать лет, а если прибавить годы учёбы, то с университетом он не расстаётся полжизни.

После окончания средней школы в селе Георгиевка в 1996 году он поступил в Семипалатинский колледж транспорта. Получив диплом техника-механика, решил продолжить обучение в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Затем – год учёбы в магистратуре.

С первых дней обучения проявил и доказал на деле своё желание заниматься наукой и исследовательской работой. Стал активным участником общественной жизни, выступал на различных студенческих конференциях.

В 2002 году дипломированного специалиста приняли в родной университет ассистентом кафедры «Автомобильный транспорт». Спустя несколько лет Багдат Азаматов защитил докторскую диссертацию.

Быть преподавателем в вузе – это интересный и бесценный опыт, уверяет он. Преподавание стимулирует к совершенствованию. А самосовершенствование и достижение поставленных целей – очень приятные моменты в жизни!

– Я учусь вместе со студентами и учусь у них всё время, – говорит наш собеседник. – Приходится трансформироваться – менять стиль преподавания, постоянно совершенствовать свои навыки. Вузовская молодёжь не довольствуется только формальными каналами получения знаний и умений. Важно научить студентов самостоятельному поиску ценной информации. Ребята часто задают интересные вопросы, неожиданные, над которыми ты раньше не задумывался. Они могут заставить мыслить нешаблонно. Научный интерес у одних студентов просыпается рано – они сами понимают, какой темой хотят заниматься, но кого-то приходится планомерно подводить к этому.

Что самое главное, по словам Багдата Нурлановича, – в ВКТУ существует «живая» наука, о которой рассказывают не из учебника.

– Я всегда говорю ребятам: «Не бойтесь задавать вопросы, даже если они на первый взгляд глупые. Только так можно избавиться от сомнений и окончательно убедиться в чём-то. Проявляйте инициативу, поверьте, преподаватели это ценят». А ещё педагог сам должен постоянно повышать свою квалификацию – непрерывное образование должны получать и те, кто его даёт, – отмечает учёный.

Фактически рабочий день научного работника делится на две части: регламентированную и нерегламентированную. Учёные ходят на работу, проводят эксперименты, ведут учебный процесс. Нерегламентированная часть обычно занята работой в библиотеке, домашним чтением научной литературы, обдумыванием и написанием статей и так далее. Учёный всё время стремится расширить свой фактический рабочий день, сделать его максимально наполненным и результативным.

Научные изыскания наш герой продолжил, будучи руководителем программы по выпуску титановой продукции для использования в медицине. В рамках проекта освоил работу на современнейших станках с числовым программным управлением.

Автор и соавтор более 30 научных публикаций Багдат Азаматов сегодня с коллегами по научно-производственному комплексу занимается разработкой и созданием опытных образцов медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии, а также изделий для стоматологии.

По этой теме он выступал с докладом на конгрессе молодых учёных в 2019 году в рамках Года молодёжи, на III Съезде травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийском конгрессе травматологов-ортопедов.

Сегодня научно-производственный комплекс тесно сотрудничает с ННЦТО Н. Батпенова, что позволяет постоянно совершенствовать конструкции медицинских имплантатов из титановых сплавов и медицинской нержавеющей стали. Инновационные разработки необходимы для повышения эффективности диагностики, лечения повреждений, последствий травм, заболеваний конечностей, позвоночника и таза.

– Совместная работа направлена на исследование биосовместимых свойств поверхностей имплантатов: с магнетронным напылением на поверхность имплантата из титанового сплава наносится покрытие из тантала и ниобия. Эти материалы, согласно исследованиям, обладают хорошими свойствами биосовместимости и стойкостью к коррозии, – поясняет Багдат Нурланович.

В прошлом году к совместной работе с восточноказахстанскими учёными присоединился Центр биотехнологии по антибактериальным покрытиям.

– Сотрудники Центра в качестве эксперимента провели культивацию двух типов бактерий – золотистого стафилококка и сенной палочки, – рассказывает учёный. – В эту среду поместили образцы наших титановых пластин с покрытием из ионов меди. Результаты показали эффективную устойчивость медного покрытия к колонии микроорганизмов. Это достаточно большой прорыв, будем и дальше совершенствоваться в данном направлении.

Кстати, супруга учёного, Жанерке Кыдырбековна, тоже работает в ВКТУ, является ассоциированным профессором Школы металлургии и обогащения полезных ископаемых. Её профессиональный путь, как и у Багдата, – это долгий и кропотливый труд, результаты которого вносят весомый вклад в отечественную науку.

Супруги Азаматовы изучают науки не «ради науки». Им хочется, чтобы их работы и проекты приносили реальную пользу обществу.

– Заслуги наших педагогов дают нам право гордиться университетом, развивать актуальные научные направления, расширять международные связи в науке и наращивать наш потенциал. Упорство и талант таких людей, как Багдат и Жанерке, способны изменить нашу жизнь в лучшую сторону, – отмечает руководитель Центра опережающего развития Veritas Наталья Куленова.

– Ваша формула успеха? – спрашиваем напоследок у нашего собеседника.

– Зажечь не может тот, кто сам не горит, – отвечает он. – Надо быть уверенным и не бояться показать себя. Искать, дерзать и никогда не останавливаться на достигнутом.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Багдата Азаматова

15.04.2022
668

Еще новости

Преимущества женской логики

15.04.2022

Портрет современной женщины

08.03.2022

Дело всей жизни

28.02.2022

Мужество, честь и отвага

13.02.2022
Back to top button