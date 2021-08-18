Пора запасаться углём

В Усть-Каменогорске продолжается реализация социального угля.

В мае между акиматом города, АО «Қаражыра» и общественным объединением «Инвалиды и ветераны войны в Афганистане Восточно-Казахстанского региона» был подписан трёхсторонний меморандум, согласно которому представители социально уязвимых слоёв населения могут до начала отопительного периода приобрести уголь по льготной цене.

По информации акимата Усть-Каменогорска, в этом году запланирована поставка 35 тысяч тонн твёрдого топлива по сниженной цене для граждан из числа социально уязвимой категории, проживающих в областном центре и пригородных сёлах.

– Цена за социальный уголь составляет 9 800 тенге за тонну, это дешевле рыночной цены на 500 тенге. На сегодняшний день представители льготной категории граждан уже получили около 3,5 тысячи тонн твёрдого топлива, – сообщили в городском акимате.

Руководство АО «Қаражыра» намерено в летние месяцы обеспечить социальным углём около пяти тысяч жителей Усть-Каменогорска и пригородных сёл Глубоковского и Уланского районов.

С 2009 года в функции ОО «Инвалиды и ветераны войны в Афганистане Восточно-Казахстанского региона» входит контроль за прозрачностью поставок топлива и соблюдением всех пунктов соглашения.

По словам председателя общественного объединения Олега Фролова, доставка социального угля осуществляется с июня бесперебойно.

– К категории граждан, имеющих право на скидку, относятся ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, – поясняет Олег Фролов. – Стоимость социальной доставки колеблется от 8,5 до 19,5 тысячи тенге. Покупая, скажем, шесть тонн угля, семья экономит около трёх тысяч тенге на угле и около восьми тысяч тенге на социальной доставке – разницу оплачивает АО «Қаражыра». Такая помощь предприятия позволяет семьям из льготной категории значительно экономить в отопительный период.

Руководство города в свою очередь призывают население подумать о приобретении угля, не дожидаясь холодов. Это, по их словам, поможет избежать ажиотажа и очередей в осенние месяцы.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников