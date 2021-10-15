Полигону ТБО быть

Строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов стартует в 2022 году. Такое заявление сделал аким Семея Бакытжан Байахметов в ходе встречи с журналистами. Кроме того, он дал оценку работе коммунальных служб по сбору и вывозу ТБО и пояснил новые тарифы, утверждённые на недавней сессии городского маслихата.

Как сообщил Бакытжан Байахметов, за три месяца пребывания в должности руководителя Семейского региона он неоднократно встречался с представителями мусоровывозящих компаний города. И у каждого из них был один вопрос: когда же в Семее поднимут тарифы на их услуги?

Недавно этот вопрос был решён положительно. Депутаты городского маслихата Семея утвердили тарифы, представленные отделом ЖКХ.

– В среднем увеличение тарифа составило 63 процента. В благоустроенных домах за одного человека теперь будут платить по 310 тенге (ранее – 190 тенге). В частном секторе тариф вырос на 29 процентов, для юридических лиц – на 68 процентов. Также на 7 процентов возрос тариф на захоронение ТБО, – пояснил Бакытжан Байахметов.

Казалось бы, просьбу коммунальщиков удовлетворили, тариф увеличили. Да не тут-то было. Оказалось, предприниматели рассчитывали на совсем другие тарифы, а то, что утвердили народные избранники, их не устроило. И всё, что они могли сделать, это подать в суд на акима города и городской маслихат заодно.

Вместе с тем нареканий на работу этих компаний как со стороны местной исполнительной власти, так и со стороны горожан более чем достаточно. Мусор вывозят нерегулярно, во дворах образуются свалки, да и общий охват рынка далёк от идеальных 100 процентов. В отходах утопает частный сектор, и в особенности дачные массивы, давно превратившиеся в городские микрорайоны.

– То, что в настоящее время около 70 процентов от общего объёма рынка города обслуживает одна компания, негативно влияет на качество оказываемых услуг. Чем больше предприятий будут работать, тем выше будет качество. Поэтому есть намерение расширить рынок по вывозу мусора в Семее. Есть предприятия, готовые вложить в этот бизнес свои средства и при новом тарифе, расширив абонентскую базу и охватив новые районы. Мы своё обещание выполнили – тарифы увеличили, теперь будем контролировать исполнение договорных обязательств. Не справятся, будут работать другие компании, – предупредил аким Семея.

Софья Соболевская

Семей