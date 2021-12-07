Полицейские погоны обязывают

В Курчуме обсудили предстоящий переход полиции на сервисную модель службы. О её особенностях рассказал начальник Курчумского районного отдела полиции полковник Серик Манапов.

По его информации, сервисная модель полиции – это совместная деятельность полиции и субъектов профилактики правонарушений. Ими должны выступать акиматы, прокуратура, организации здравоохранения, образования, юстиции, антикоррупционной службы, соцзащиты, культуры, спорта, СМИ, а также общественность.

Определены три основных вектора в развитии сервисной модели. Первый: шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции. Участковые полицейские пункты, мобильные посты должны быть максимально приближены к населению. Вместе с повышением оперативности реагирования предполагается улучшение материально-технического обеспечения постов и пунктов, применение цифровых технологий.

В течение пяти лет на территории области запланировано строительство 23 участковых пунктов полиции и семи модульных постов, приобретение служебного транспорта и компьютерной техники. К сегодняшнему дню уже введено пять модульных постов в Усть-Каменогорске и два в Семее. В начале ноября участковым инспекторам полиции вручены ключи от 20 служебных автомобилей марки «Нива».

Второй вектор нацелен на профилактику правонарушений, своевременное их предупреждение. Как и раньше, ключевой фигурой в решении этой задачи остаётся участковый полицейский.

По поручению Президента страны законодательно закреплён статус участковых инспекторов полиции. Теперь они наделены полномочиями самостоятельно вносить представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Одновременно на них возлагается широкий круг обязанностей в сфере обеспечения общественной безопасности.

Третий вектор – тесное партнёрство с населением. Участковый полицейский ежеквартально проводит отчётные встречи с населением. В ходе этих отчётов обсуждаются и принимаются решения по самым злободневным вопросам.

Пожалуй, самое главное в работе сервисной полиции – не выявлять, а пресекать правонарушения, быть готовым оказывать помощь и устанавливать доверительные отношения с населением. Это поможет сообща решать проблемы безопасности. При сервисной модели диалог полицейского должен начинаться со слов: «Чем я могу вам помочь?».

Какова же обстановка с правопорядком в Курчумском районе на сегодняшний день? Официальная статистика регистрируемых преступлений идёт на снижение. Уменьшилось общее количество совершаемых преступлений. В том числе тяжких, средней тяжести, грабежей, хулиганств и краж.

Впрочем, последние, по словам начальника Курчумского РОП, остаются главной проблемой полицейской службы. Ещё до конца не изжиты кражи скота. Как и прежде, одними из факторов, которые способствуют совершению скотокрадства, остаются недостаточный контроль за животными и неорганизованность табунов. Кстати, участковые полицейские теперь могут вносить госорганам предписания по этой проблеме.

– В полицейской службе района проходит смена поколений. Какие люди представляют сейчас местную службу правопорядка?

– Часть наших полицейских пришли после окончания вузов. Есть окончившие юридические факультеты гражданских вузов. Для этой категории перед началом службы предусмотрена обязательная шестимесячная стажировка. 80 процентов наших сотрудников имеют высшее юридическое образование. Человек, решивший стать полицейским, должен обладать такими качествами, как дисциплинированность, обязательность, решительность, стрессоустойчивость, самообладание, человечность, принципиальность и патриотизм.

Считаю, что, в целом, у нас собралась хорошая команда. Это люди, осознано надевшие форму полицейского, хорошо понимающие, куда они шли и что от них здесь ждут. Я доволен своими сотрудниками, их отношением к работе.

– Важнейшее подразделение отдела полиции – служба участковых инспекторов. Какова её укомплектованность на сегодняшний день?

– Служба укомплектована полностью. У нас работают 16 участковых полицейских. Из них четверо в Курчуме и близлежащих к нему сёлах одноимённого сельского округа. Остальные 12 закреплены за одиннадцатью сельскими округами. Все они обеспечены жильём. Служебных автомашин пока 10. То есть нам ещё необходимо доукомплектовать службу техникой. Вскоре ожидаем поступление новой формы. Убеждён, что проводимые в нашем ведомстве реформы помогут полицейским ещё лучше исполнять свой служебный долг перед населением.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район