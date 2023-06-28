Покоривший небо

Уроженец Восточного Казахстана Жакыпбек Малдыбаев вошёл в историю как первый казахский военный лётчик.

«Рудный Алтай» продолжает рассказывать о людях, имена которых увековечены в названиях улиц населённых пунктов области.

В родном селе первого казахского военного лётчика Жакыпбека Малдыбаева – Шенгельды, в городах Усть-Каменогорске и Зайсане, а также селе Теректы Курчумского района есть улицы, названные в честь него. В областном центре на улице Жакыпбека Малдыбаева в районе Аблакетки установлена стела.

Вместе с другими авиаторами восточноказахстанец осуществлял интернациональную помощь в Испании в 30-х годах прошлого столетия. Героический земляк погиб в возрасте 31 года.

Согласно историческим справкам, родился будущий лётчик в 1907 году в маленьком селе Ченгельды (ныне Шенгельды) Восточно-Казахстанской области, в семье простого шаруа – крестьянина Малдыбая. Начальное образование получил у сельского муллы.

Жакыпбек с детства проявлял такие черты характера, как решительность, настойчивость. Работать начал рано, был батраком, табунщиком, забойщиком золоторудной шахты в Маркакольском районе. В 1928 году возглавил комитет батраков, где защищал интересы рабочих.

В 22-летнем возрасте Жакыпбек Малдыбаев вступил в ряды Красной армии. Воевал в составе кавалерийского полка на границах с Афганистаном и Ираном. Принимал участие в ликвидации банд басмачей в песках Каракума и Кызылкума.

В 1930 году окончил полковую школу и стал командиром отделения. Затем обучался в Ташкентском военном училище.

В 1933 году выходец из казахского села поступил в Харьковское высшее военно-авиационное училище. По окончании учёбы получил звание «военный лётчик-наблюдатель». Сразу после молодой человек был направлен в Москву на курсы начальников фотослужб. Окончив их, продолжил службу в составе 40-го отдельного авиаотряда им. Свердлова Среднеазиатского Военного округа, базирующегося в Сталинабаде (сейчас Душанбе).

Вскоре Жакыпбек Малдыбаев встретил свою любовь – Юлию, женился на ней. У супругов родилась дочь, которую они назвали Эммой.

Во время войны в Испании Малдыбаев отправился туда добровольцем. Участие в боях на стороне «республиканцев» принимали 772 советских лётчика, из которых погибли 99.

Судьба уберегла казахского авиатора во время боевых действий, однако роковым стало его возвращение с войны. В 1938 году на подлёте к Ташкенту его самолёт потерпел крушение. Похоронили лётчика со всеми почестями на городском кладбище столицы Узбекистана. Боевые товарищи установили на могиле небольшой макет самолёта, а на плите выбили надпись: «Первый лётчик казахского народа».

Спустя несколько лет грянула Великая Отечественная война. Из Москвы от супруги Малдыбаева Юлии в Казахстан пришло последнее письмо, в котором она писала, что отправляется на фронт и берёт с собой дочь. К сожалению, больше никаких сведений о дальнейшей судьбе жены и дочери Жакыпбека Малдыбаева нет.

Важно сказать, что казахстанцы узнали его имя благодаря кропотливому поиску, работе в архивах Москвы известного восточноказахстанского журналиста Айтмухамбета Касымова.

Бахыт Сарсембаева

Фото aviaengeneer.ru