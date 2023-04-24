Певец Великой степи

«Рудный Алтай» продолжает рассказывать о людях, чьи имена увековечены в названиях улиц, проспектов, бульваров, скверов населённых пунктов Восточного Казахстана.

Проспект Ильяса Есенберлина появился в левобережной части Усть-Каменогорска относительно недавно. Имя великого казахского писателя было присвоено новой городской магистрали в 2007 году во время её строительства.

Ильяса Есенберлина называют писателем, пробудившим национальное самосознание казахов. В своих романах «Кочевники» и «Золотая Орда» он открыл современникам их истоки – многовековые традиции Степи, которые сформировали казахов как нацию, создали их духовную и материальную культуру. Ему удалось всколыхнуть в народе чувство чести и достоинства.

Казахский писатель родился в городе Атбасар (Акмолинская область) в трудный предреволюционный период – в 1915 году.

На становление его личности большое влияние оказало общение с известным акыном Какбаем, прекрасно знавшем великое множество старинных преданий и сказаний. Долгими часами акын «ласкал слух и душу маленького мальчика и его аульчан». Именно от Какбая услышал Ильяс об Асане Кайгы и Бухар жырау, Едиге и Кобланды, Кенесары – героях своих будущих романов.

В девятилетнем возрасте мальчик осиротел, бедствовал, стал беспризорником. В 1924 году его отправили в приют, где Ильяс заинтересовался литературой и начал писать стихи. После окончания начальной школы продолжил обучение в Кызыл-Орде, в интернате, а потом поступил в столичный Горно-металлургический институт.

Когда Ильясу Есенберлину исполнилось 25 лет, его призвали на службу в Красную Армию. Он прошёл подготовку в военном училище и отправился на фронт. После тяжёлого ранения в ногу его комиссовали, Ильяс получил инвалидность и вернулся в Казахстан.

После войны Ильяс Есенберлин с 1947 по 1951 год руководил столичной филармонией. Его карьеру прервал арест НКВД в мае 1951 года. Причиной тому стали родственные связи.

Дело в том, что после возвращения с фронта молодой офицер Есенберлин встретил свою судьбу – Диляру. Она была дочерью Хамзы Жусупбекова – министра юстиции Казахстана и секретаря ЦК, который был репрессирован. Ильяс, семья которого была уничтожена ещё в 1920-х годах, не испугался этого факта и женился на Диляре, а также привлёк все свои связи и влияние, чтобы освободить из лагеря её мать. Власти, обвинив Ильяса Есенберлина в злоупотреблении положением, лишили его свободы. Два года он отбывал срок на строительстве Каракумского канала, работал инженером по взрывным работам.

После смерти Сталина Ильяса Есенберлина освободили, реабилитировали, и он вместе с женой уехал работать в Семипалатинскую область на

рудники.

Переехав в 1963 году в Алма-Ату и устроившись в издательство художественной литературы, Ильяс начал работу над своим первым романом «Песня о человеке». Позже перешёл на киностудию, где оказался в кругу своих близких друзей Капана Сатыбалдина, Шакена Айманова, Олжаса Сулейменова и других известных мастеров искусства и литературы. На киностудии он отредактировал множество фильмов, написал десятки киносценариев и пьес, но, по его собственному признанию, так и не смог стать профессиональным драматургом.

Когда национальная литература вышла из-под гнёта канонов, Ильяс Есенберлин начал работать над исторической трилогией «Кочевники», которая и прославила его. Произведение описывает пятивековую историю формирования казахского народа, уклад степняков.

«Кочевники» были выдвинуты на соискание Государственной премии. Последний роман цикла экранизировали в 2005 году, а в 2016-м казахстанские кинематографисты снова обратились к истории Казахского ханства, которую воссоздал Ильяс Есенберлин. «Алмазный меч» – фильм, созданный по мотивам второй книги трилогии «Кочевники», был представлен публике в 2019 году.

В начале 1980-х писатель взял творческий отпуск, чтобы завершить работу над ещё одним эпическим полотном – трилогией «Золотая Орда». Автор изобразил кипчакские степи как «хребет» будущего ханства Жанибека и Керея, которое, наконец, обрело своих собственных правителей.

Значимость произведений Ильяса Есенберлина трудно переоценить: в них основа национального прозрения и самосознания. Закодированная информация в книгах Есенберлина побуждает наших современников популяризировать его творчество.

В 1983 году, в день, когда был издан пятитомник его произведений, жизнь писателя внезапно оборвалась. Но память о нём живёт, в том числе, и в названии улицы Усть-Каменогорска.

Бахыт Сарсембаева