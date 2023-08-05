Поговорим по душам

Александра Исаева

Шемонаихинский район

В Шемонаихинском районе прошёл традиционный фестиваль авторской песни имени Валерия Ерёмина «Душа с душою говорит». В этом году он посвящён 95-летию района.

В восьмой раз авторы и исполнители бардовской песни, поэты и фотографы собираются вместе, чтобы вспомнить талантливого земляка, поделиться своим творчеством.

Валерий Ерёмин – музыкант, поэт, режиссёр, художник, фотограф, профессионально занимался туризмом. Работал художественным руководителем в ПШ-24 и Гуманитарно-техническом колледже. Много лет являлся бессменным «предводителем» туристического клуба «Скиф». Неоднократно принимал участие в фестивалях бардовской песни в Алтайской бухте, был членом клуба «Зелёная карета». В 2009 году его не стало, но память о нём и сегодня живёт в сердцах земляков. Фестиваль «Душа с душою говорит» – яркое тому подтверждение.

Кстати, идея проводить встречи творческих людей в таком формате принадлежала самому Валерию Ерёмину. Он отмечал, что в этом крае царит особая атмосфера. Его мечту осуществили семья и близкие друзья Юрий Борисов, Евгения Дерябина, Олег Степаненков и Ольга Рябиченко.

Название фестиваля также не случайно – именно так Валерий Ерёмин при жизни называл свои творческие вечера, встречи со школьниками, читателями библиотек. Место проведения тоже символично, Уба – любимая река талантливого земляка.

В тёплой и дружественной обстановке прошёл очередной фестиваль. В 2023 году его приурочили к празднованию 95-летия Шемонаихинского района.

Участников и зрителей мероприятия приветствовала заместитель акима района Галина Раимбекова. Она поздравила собравшихся с этим замечательным событием и поблагодарила организаторов фестиваля – дочь барда Елену Бердюгину и друга семьи Елену Гилёву – за добрую традицию, которая поддерживается на протяжении долгих лет.

Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в мероприятии. За историю его существования сюда приезжали не только из разных регионов страны, но и ближнего зарубежья. В этом году фестиваль собрал творческих личностей из Усть-Каменогорска, Риддера, района Алтай и, конечно, Шемонаихинского района. Как отметила Елена Бердюгина, бывает, участники даже не знают, кто такой Валерий Ерёмин – они приезжают просто, чтобы поделиться своим творчеством и пообщаться.

На фестивале звучали песни и стихи на различную тематику, посвящения Валерию Ерёмину. На фотовыставке были представлены работы из архивов Валерия Ерёмина и гостей фестиваля.

– За годы проведения у фестиваля сложились традиции, – поделилась Елена Бердюгина. – У нас нет жюри, мы не оцениваем исполнение и работы. Всем участникам вручаются благодарственные письма и памятные подарки. Также мы несколько лет проводим выставку рисунков в дистанционном формате. На следующий год планируем организовать её офлайн. Обязательными пунктами программы являются походная гречневая каша, которую любил папа, запуск белых бумажных корабликов мечты, большая гитара из горящих свечей, посиделки у костра с песнями и вкусным чаем. Хочу отметить, что фестиваль – не только одно из важных культурных событий нашего района, он в какой-то степени выполняет воспитательную функцию. Участники приезжают сюда с детьми и внуками. Ребята погружаются в атмосферу творчества, интеллектуального юмора, учатся видеть красоту природы и бережно относиться к ней, вдохновляются на личные свершения.