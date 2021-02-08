Поэзии тонкое кружево

Поэзия – это не просто рифма и определённый ритм. Это тонкое кружево, которое автор плетёт из слов и фраз, создавая неповторимый узор поэтического текста. Этим непростым искусством в полной мере обладают поэтессы из Усть-Каменогорска Татьяна Гринёва и Оксана Хорёва.

Во главе их творчества – любовь, всепоглощающая, дарующая, прощающая, но так по-разному звучащая в стихотворениях новых поэтических сборников «Я Вселенную свою подняла» Татьяны Гринёвой и «Женский взгляд с Оксаной Хорёвой» Оксаны Хорёвой, которые пополнили фонд Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки (ВКОДЮБ).

– Уверена, что творчество поэтесс никого не оставит равнодушным, – поделилась мнением руководитель центра крае-ведения ВКОДЮБ Жанар Серикпаева. – Стихи о женском счастье, рассуждения о смысле бытия волнуют, затрагивают глубокие струны души, позволяя открыть для себя что-то новое. Желаю Татьяне и Оксане новых замыслов и успехов на литературном поприще. Пусть таких светлых и сердечных стихотворений будет больше.

Сотрудники библиотеки приглашают всех ценителей поэтического слова открыть для себя мир чарующей поэзии восточноказахстанских поэтесс.

Татьяна Кравченко