Подвела дисциплина

Бухгалтер одного из государственных учреждений Жарминского района похитила два миллиона тенге бюджетных средств.

Руководитель Антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет провёл онлайн-совещание с участием руководства акимата и государственных органов Жарминского района.

В ходе совещания рассмотрено представление, внесённое для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения. Речь шла об уголовном деле в отношении бухгалтера государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» гр. М. по факту хищения денежных средств.

Глава областного антикоррупционного ведомства довёл до участников совещания, что эта гражданка, являясь бухгалтером КГУ «Карасуская СШ» и ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района», в период с 2011 по 2019 годы похитила бюджетные денежные средства в сумме более двух миллионов тенге, перечислив их на свой карточный счет.

– Одной из основных причин совершения этого уголовного правонарушения является недостаточный контроль со стороны непосредственного руководства, не предпринявшего должных мер профилактического характера, – отметил он. – Это привело к ослаблению дисциплины в рядах этого подразделения и нарушению закона.

В связи с этим Ерлан Жалмагамбет рекомендовал провести организационно-практические мероприятия с работниками и руководящим составом акимата и государственных органов Жарминского района.

По его словам, в рамках усиления профилактической работы аналогичные представления вносятся по каждому уголовному делу и рассматриваются в трудовых коллективах госорганов, где непосредственно работало должностное лицо, совершившее преступление.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников