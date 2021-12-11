Подсолнечный тренд

В селе Предгорное Глубоковского района ведётся строительство современного комплекса по переработке масличных культур, на котором планируют производить масло, рафинировать его и расфасовывать.

Запуск нового автоматизированного мультикультурного маслоэкстракционного завода позволит в значительной степени увеличить объёмы переработки масличных культур и производства растительного масла, в том числе льняного и рапсового.

Предприятие ТОО «Аltyn Shyghys» приступило к возведению перерабатывающего предприятия в прошлом году в рамках программы «Экономика простых вещей». Госпрограмма предусматривает льготное кредитование отечественных товаропроизводителей, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики.

Стоимость инвестиционного проекта – 28 млрд 781 млн 200 тыс. тенге, из них 22 млрд тенге выделены АО «Народный банк». Кредитные средства предназначены для закупа и монтажа оборудования, включая пусконаладочные работы.

Мощности нового завода позволят перерабатывать в сутки до 1,5 тонны маслосемян, выращенных на местных полях, – подсолнечник, рапс, соя. Принимать урожай для переработки будут также из соседних регионов.

Побочным продуктом производства станет шрот, который является основой высокопротеиновых кормодобавок для сельскохозяйственных животных.

– Запуск нового предприятия имеет большое социальное значение как для области, так и для Глубоковского района, – отмечают специалисты Управления сельского хозяйства ВКО. – Восточный Казахстан – в числе регионов-лидеров по сбору подсолнечника. Ежегодно регион производит его свыше 500 тысяч тонн, а учитывая внушительную мощность переработки предприятия, новый завод послужит дополнительным стимулом для местных сельхозпроизводителей увеличивать сев различных масличных культур.

Запуск комплекса позволит создать порядка 140 рабочих мест, а также увеличить объёмы производства и экспорта продукции до 300 тысяч тонн в год. Соответственно, будет значительно приумножена доля переработки в регионе. Кроме того, выход производства на полную мощность положительно скажется и на налоговых поступлениях в бюджет.

Конкурентоспособность предприятию обеспечат такие факторы как близость к сырьевым ресурсам, использование современного европейского оборудования и новейших технологий, наличие высококвалифицированных кадров.

Более того, предприятие располагает собственным элеватором для хранения семян масличных культур на одной площадке с заводом, что позволит существенно снизить себестоимость и осуществлять закуп маслосемян по наиболее благоприятной цене.

– При производстве планируется использовать технологию горячего отжима для увеличения спроса на внешних рынках, поскольку проект направлен в том числе на развитие экспортного потенциала региона, – отметил заместитель генерального директора ТОО «Аltyn Shyghys» Павел Писаренко. – В целях соответствия мировым стандартам производственное оборудование приобретаем у ведущих европейских поставщиков. Более того, имеющаяся лаборатория для контроля качества входящего сырья будет расширена для анализа характеристик продукции нового маслоэкстракционного завода на выходе. Мы рассчитываем, что предприятие окупит себя за семь лет. Срок будет зависеть от ситуации на рынке.

Предприятие начнёт работу после проведения пуско-наладочных работ. В 2022 году планируется приступить к отжиму масла, а в 2023-м – к его рафинации и расфасовке.

В перспективе за строительством завода может последовать и создание логистического хаба, который будет ориентирован на экспорт. Разумеется, будут соблюдены интересы прежде всего местных производителей.

На сегодня работы на строящейся производственной площадке немного отстают от директивного планирования. Причина тому – пандемийные ограничения, в связи с которыми задерживается поставка оборудования. Тем не менее, руководство компании намерено завершить реализацию проекта в срок.

Уже доведены до конца строительно-монтажные работы первой очереди. Готов и запущен цех по производству ядра подсолнечника. До конца этого года будет завершено строительство паровой котельной, цеха грануляции лузги и шрота, прессовочного и цеха экстракции, маслобакового хозяйства.

Поставлено технологическое оборудование маслоэкстракционного завода первой очереди, начались поставки по второй.

Общая площадь стройки составляет 5,5 га. Для организации транспортной логистики дополнительно проложены железнодорожные пути.

Во время строительства второй очереди предполагается расширение доступа к электричеству. Для этого необходима будет серьёзная модернизация системы высокого напряжения. По словам Павла Писаренко, на развитие электросетевой инфраструктуры из бюджета области в рамках государственно-частного партнёрства предусмотрено финансирование в размере 300 млн тенге.

Помимо этого, для бесперебойного обеспечения производственной площадки водоснабжением ТОО «Аltyn Shyghys» на собственные средства проводит реконструкцию местного водозабора. В связи с этим помимо экономического эффекта ожидается и социальный – жители станции Предгорное тоже будут обеспечены бесперебойной подачей воды.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой

Глубоковский район