Подняться вверх на социальном лифте

Реформы, инициированные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, коснулись и одной из самых важнейших сфер жизни казахстанцев – социальной политики. Самым масштабным проектом в этом направлении стала разработка Социального кодекса, который планируется ввести в действие уже в этом году.

По оценкам экспертов, Социальный кодекс РК позволит урегулировать всю социальную политику государства, придаст ей необходимую системность, проактивность, позволит выявить и убрать неэффективные меры, а также исключит дублирование.

О каждой семье – в цифровой карте

Так, с 1 сентября 2022 года начала работать Цифровая карта семьи – электронная система оповещения казахстанцев о мерах социальной поддержки государства.

– Посредством специального информационного портала государство оповещает граждан о тех или иных социальных пособиях и выплатах, которые им положены в соответствии с законодательством. Это делается посредством отправки SMS-сообщений. В случае положительного ответа автоматически запускается механизм оформления пособия или выплаты без специального обращения в государственные органы, – рассказал главный специалист отдела контроля в сфере социальной защиты населения Департамента Комитета труда и социальной защиты МТиСЗН РК по ВКО Ахат Уалиев.

Он сообщил, что на первоначальном этапе специалисты органов соцзащиты населения республики провели предварительный анализ уровня благосостояния семей Казахстана и мер необходимой государственной поддержки тем из них, кто испытывает определённые материальные трудности. Это было сделано на основе данных, содержащихся в базах различных государственных органов.

Расширение возможностей Цифровой карты семьи будет осуществляться поэтапно. Уже с 1 сентября 2022 года предоставляется возможность получения государственных услуг в новом формате по девяти видам пособий и социальных выплат. С 1 января 2023 года перечень расширился услугами в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года в Цифровую карту семьи будут включены государственные услуги в сфере здравоохранения и образования. С 2025 года в неё уже войдут все виды государственных услуг и гарантий.

По словам заместителя руководителя Департамента Комитета труда и социальной защиты МТиСЗН РК по ВКО по социальным вопросам Марины Шароновой, в настоящее время одной из задач, стоящих перед органами социальной защиты, является усиление мер по поддержке семей с детьми. В Казахстане предусмотрены шесть видов пособий, которые назначаются таким семьям: по рождению ребёнка, по уходу за ребёнком до одного года, многодетной семье, многодетной матери, семье, воспитывающей ребёнка-инвалида до 18 лет.

С 2023 года увеличился и размер пособия для многодетных матерей, награждённых подвеской «Алтын алқа» и медалью «Мать-героиня». С 1 января он составил 7,4 МРП. Для награждённых подвеской «Күміс алқа» размер остался прежним – 4 МРП.

Разработаны меры поддержки пенсионеров, чей стаж работы после 1998 года уже не учитывался при начислении размера пенсии. По словам Марины Шароновой, разрыв между пенсионерами, получающими пенсию исключительно по трудовому стажу до 1998 года, и теми, кто вышел на пенсию позже этого срока, значителен. Средний размер пенсии первой категории – около 125 тыс. тенге в месяц, а вот минимальный размер пенсии у второй категории пенсионеров не достигал и 90 тыс. тенге.

Чтобы их поддержать, было принято решение об увеличении размера базовой пенсии от 70 до 120 процентов поэтапно до 2027 года. По расчётам специалистов, это позволит в целом увеличить размер пенсии на 51 процент к январю 2027 года.

Эффективная система поддержки

Сегодня в Казахстане особое внимание уделяется продвижению в обществе ценностей профессионализма и трудолюбия, где главную роль играет человек труда. Это люди, казахстанцы, которые не просто выполняют свои трудовые обязанности. Для них работа – это смысл и образ жизни, самоотверженный труд, постоянный поиск и самообучение, повышение своего профессионального уровня. Именно человек труда станет фундаментом, основой казахстанского общества. Отметим, что в 2022 году был принят Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023–2025 годы.

Для повышения статуса человека труда продумана система государственной поддержки трудящихся. Одна из них – объявленное Главой государства очередное повышение минимального размера заработной платы до 70 тыс. тенге в 2023 году. По сравнению с 2020 годом он возрос почти на 65 процентов. Если говорить в абсолютных цифрах, то увеличение уровня минимальной зарплаты напрямую коснулось 1,6 млн казахстанцев.

Повышается уровень заработной платы у многих работников бюджетной сферы. Так, в 2023 году на 25 процентов увеличена зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, специалистов системы дополнительного образования. Зарплата врачей увеличилась на 30 %, среднего медперсонала – до 20 %. Для сотрудников МЧС планируется увеличение заработной платы от 10 до 70 процентов в зависимости от категории. Сотрудникам полиции в этом году также предусмотрено повышение окладов, а с 2025 года предполагается ввести индексацию заработных плат один раз в три года. Общее увеличение должностных окладов военных в 2023 году составит 60 процентов относительно уровня 2020 года.

Кроме того, уже в новом 2023-2024 учебном году будут подняты стипендии студентам, магистрантам и докторантам. Первым – на 20 %, а магистрантам и докторантам – на 15 % от нынешнего уровня.

В качестве мер государственной поддержки молодёжи можно смело обозначить и увеличение возраста казахстанцев, которые будут относиться к этой категории до 35 лет. Это позволит им получить льготные кредиты для приобретения жилья, даст возможность участвовать в различных госпрограммах по поддержке бизнеса, в различных образовательных программах и многое другое.

Стоит отметить, по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в прошлом году в Казахстане был создан общественный фонд «Қазақстан халқына», который можно назвать важным социальным проектом в республике. Средства, поступившие в него от крупнейших компаний, частных благотворительных фондов и организаций, меценатов и физических лиц, идут на финансирование дорогостоящего лечения или оплаты обучения для представителей социально уязвимых слоёв населения. Кроме того, фонд финансирует проект по созданию социальной инфраструктуры, помогает в материально-техническом оснащении объектов образования и здравоохранения и в ряде других направлений.

Екатерина Гуляева