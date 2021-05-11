Подарок школе

Выпускники одной из сельских школ ВКО встретились через 40 лет, чтобы помочь родной школе.

В одном из пунктов статьи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» сказано, что каждый человек по возможности должен внести свой вклад в развитие и процветание родного края.

«Мы должны найти разные формы поддержки и социального уважения, которые помогут малой родине, включая механизм спонсорской помощи», подчеркнул Елбасы.

Эти тезисы подтолкнули многих казахстанцев на совершение добрых дел, в частности на оказание помощи отдалённым сёлам. Не остались в стороне и выпускники 1981 года средней школы села Верхние Таинты Уланского района. Они собрали средства и помогли родной школе оборудовать компьютеризированный учебный класс.

По словам благодарных выпускников, все они когда-то учились здесь, жили в этом селе. Многие из них потом уехали. Одни – в город, другие – на учёбу, а кто-то вообще живёт теперь за пределами Казахстана. Некоторых с населённым пунктом уже ничего не связывает, кроме воспоминаний. Тем не менее на призыв о сборе средств откликнулись практически все. Сначала выпускники создали инициативную группу, в основном из числа проживающих в посёлке.

– В этой школе мы первый раз сели за парты, получили знания, аттестат зрелости, – рассказал выпускник 1981 года Ерболат Саканов. – Об этом мы не забыли и оказали посильную помощь, чтобы местные дети могли обучаться в достойных условиях. Свою спонсорскую акцию мы решили приурочить к 30-летию Независимости нашей страны.

Сначала инициативная группа распространила информацию о намерении провести такую акцию. Удалось наладить контакт с бывшими одноклассниками посредством социальных сетей, через интернет и другие источники. На специально открытый банковский счёт начали поступать деньги.

На них приобрели компьютер, цветной принтер, комплектующие, различные стенды, интерактивную доску, жалюзи и другие необходимые предметы. Всё это они сами доставили из города. Более того, привезли с собой инструменты, всё сами установили и сдали обновлённый кабинет физики руководству школы «под ключ». Теперь на его дверях будет висеть табличка – «От выпускников 1981 года». В завершение гости высадили вокруг школы саженцы сосен.

– К нам обратились бывшие выпускники и рассказали о своём желании помочь, – поделился директор КГУ «Основная школа им М. Таенова» Серик Калиолланов. – Мы посоветовались и решили, что они нам оборудуют кабинет физики, который был необходим школе. За это мы им очень благодарны. Ранее уроженцы села также оказывали поддержку школе, но эта акция самая

масштабная.

Ерик Абитов

Уланский район