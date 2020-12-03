Подарок односельчанам 

В рамках празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан в селе Кумколь Тарбагатайского района состоялось знаменательное событие, которое надолго останется в памяти местных жителей. В этот праздничный день сразу две семьи улучшили свои жилищные условия.

Жаныл Илбисинова давно живёт в селе. Дом, который служил ей крышей над головой до этого дня, построен ещё в далёком 1956 году. За долгое время старое здание пришло в ветхое состояние и стало непригодным для проживания.

Ситуация осложнялась тем, что на её попечении находится родная сестра – Алкадиша, которая относится к категории лиц с особыми потребностями.

Оказавшись в таких непростых жизненных условиях, довольно затруднённом материальном положении, две женщины находили поддержку лишь друг в друге, не особо надеясь на какое-то чудо.

Однако чудеса в нашей жизни всё-таки происходят. Это нерядовое событие выпало именно на праздничный день – 1 декабря 2020 года.

Жители села Кумколь не остались равнодушными к судьбе своих односельчан. Они объединили свои усилия, решили оказать посильную помощь Жаныл и её сестре.

В число земляков, которые при организационной поддержке акимата сельского округа создали небольшой благотворительный фонд для сбора денежных средств, вошли представители крестьянских хозяйств. Кроме того, к ним присоединились одноклассники Жаныл, окончившие школу в 1977 году, выпускники школы имени Сасан би 2008, 2010 и 2015 годов, сельская молодёжь.

В сравнительно короткие сроки им удалось собрать нужную сумму и общими усилиями построить новый дом, как говорится, на ровном месте, с нуля. Внутри и снаружи отделали здание современными материалами и сдали объект под ключ.

Руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Мирас Дау-ренбекулы поздравил присутствующих с праздником, пожелал здоровья, счастья, благополучия. От имени акима Тарбагатайского района вручил благодарственные письма землякам за активное участие в акции «Туған жерге тағзым».

Свои пожелания и тёплые слова поздравлений высказали от имени предпринимателей Серик Мукушев и от лица сельских старейшин – Сайлаубек Каиырбеков.

– Поздравляю всех односельчан с Днём Первого Президента РК, – сказал житель села Арман Оразкаримов. – Мы начали строительство дома осенью. Несмотря на занятость в сезонных работах, жители села Кумколь от мала до велика приняли участие в общем деле. Завершили возведение дома в срок. Поэтому сегодня все являемся свидетелями этого новоселья, от имени односельчан сердечно благодарим земляков, оказавших поддержку.

На этом добрые дела в селе Кумколь не завершились. Выпускники школы имени Сасан би 1995 года в честь 25-летия окончания учёбы собрали средства, купили дом из пяти комнат и подарили его многодетной семье Мубараковых. Глава семейства Болат Мубараков выразил признательность своим одноклассникам из Нур-Султана, Алматы, Талдыкоргана, Семея. Он является инвалидом третьей группы, его супруга Кенжегуль – обладательница почётного знака «Күміс алқа», воспитывает шестерых детей.

Таир Сапаргалиев

Ерлан Бапанов

Тарбагатайский район