Подарок к празднику 

В Курчатове в преддверии Дня независимости Республики Казахстан счастливым новосёлам вручили ключи от новых квартир.

Напомним, что в текущем году уже несколько многодетных семей города обеспечили жильём из государственного и коммунального жилого фонда. Очередной подарок пришёлся как нельзя кстати!

Ключи от квартир в доме, расположенном на ул. Абая, 30, получили шесть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семь граждан, жильё которых было признано аварийным, и одна многодетная семья.

По словам исполняющего обязанности акима Курчатова Даурена Улмесекова, до конца текущего года планируется выдать восемь квартир представителям социально уязвимых слоёв населения, а также семь квартир госслужащим, военнослужащим и работникам бюджетных организаций.

– В Курчатове, как и во всей стране, ведётся активная работа по исполнению поручения Президента Республики Казахстан, касающегося предоставления жилья малообеспеченным и многодетным семьям, – подчеркнул Даурен Улмесеков. – С начала года 18 многодетных семей уже стали счастливыми обладателями квартир, до конца декабря ещё 15 семей отметят новоселье.

Отметим, в текущем году благодаря поддержке главы региона Даниала Ахметова из областного бюджета были выделены средства для приобретения в Курчатове 64 квартир, расположенных в доме по ул. Абая, 30, и 27 квартир – у частного застройщика ТОО «Уркер-Восток».

Елена Пашке

Курчатов