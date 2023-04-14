Подарок для зрителей

К 80-летию писателя и публициста Оралхана Бокея известный казахстанский режиссёр Дина Жумабай ставит спектакль в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре. Премьера драмы «Қар қызы» состоится 23 апреля.

В этом году общественность региона празднует юбилей выдающегося земляка, члена Союза писателей Казахстана, лауреата премии Ленинского комсомола Казахстана, Государственной премии Казахской ССР Оралхана Бокея.

Среди значимых мероприятий – премьера спектакля по мотивам одного из ярких и мистических произведений литературного наследия О. Бокея – повести «Қар қызы».

Сюжет драматичен – трое молодых людей оказываются в плену у снежной безысходности. Главному герою – Нуржану – в грёзах является девушка, настойчиво призывая к жизни, не давая ему заснуть. В борьбе за выживание, в спасении от холода отчуждения и одиночества решающими оказываются сила надежды, высокая мечта и вечная любовь.

Для работы над новым спектаклем была приглашена молодой и талантливый режиссёр, прославившаяся своим уникальным почерком, сложными художественными решениями, глубокими и эффектными образами – Дина Жумабай. Её постановки отмечены на республиканских и международных фестивалях и входят в рейтинг лучших в Казахстане.

Стоит подчеркнуть, что и ранее театр брался за сценическое воплощение повести, которая в переводе на русский язык называется «Снежная девушка». Драма-элегия появилась в репертуаре в 1987 году благодаря приглашённому режиссёру Ергали Уразимбетову и шла несколько театральных сезонов.

Дарья Шавлева

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