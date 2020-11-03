Подарки вне закона 

Может ли государственный служащий получать подарки или работать в одной организации с родственниками? Эти и другие вопросы обсудили в ходе онлайн-конференции «Новеллы в законодательстве Республики Казахстан о борьбе с коррупцией, о государственной службе, о местном государственном управлении и самоуправлении».

Профессиональный тренер-медиатор, юридический консультант, член Палаты юридических консультантов «Альянс» ЕленаНитяжук рассказала о принятых изменениях и дополнениях. Особое внимание было уделено антикоррупционному законодательству, которое направлено на искоренение такого социального зла, как коррупция. Так, согласно поправкам этого года государственным служащим категорически запрещено получать подарки и иное материальное вознаграждение. Также нововведения предусматривают нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудникам антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в квазигоскомпаниях и многое другое.

– Государственный служащий не может занимать государственную должность, находящуюся в непосредственном подчинении должности, занимаемой его близкими родственниками, – пояснила Елена Нитяжук, – а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

Помимо этого, новые поправки в антикоррупционном законодательстве распространяются и на субъектыквазигосударственного сектора, принимающие важные решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

– Если госслужащий располагает информацией о готовящемся совершаемом или совершённом преступлении, то он должен принять меры по его предотвращению и прекращению, – подчеркнула Елена Нитяжук. – А именно незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего руководителя или руководство госоргана, в котором работает. То же самое он обязан сделать в случае, если к коррупционному правонарушению склоняют его самого.

Александра Исаева