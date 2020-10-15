Благотворительная акция «Подари тепло» стартовала в Семее. Её организаторами выступили Духовное управление мусульман Казахстана и фонд «Зекет».

Главная цель акции – обеспечить нуждающиеся семьи углём и дровами, ведь в период пандемии некоторые люди остались без работы и стабильного дохода, а потому приобрести на зиму уголь и дрова стало для них проблемой.

– Поступает множество обращений с просьбами о помощи с покупкой угля и дров на зиму, – отметил член фонда «Зекет» наиб имам центральной мечети Семея Биржан Аманжолов. – Чтобы помочь малообеспеченным семьям, мы организовали эту акцию и призываем принять в ней участие всех, кто желает протянуть руку помощи.

Подобные мероприятия проходят ежегодно, и этот год не стал исключением. На сегодняшний день, по словам Биржана Аманжолова, на спонсорские средства приобретено около 10 тонн угля.

– Одной семье выгружается по две-три тонны, – уточнил спикер, – в дальнейшем, если позволят средства, возможно, будем выделять на одну семью и по пять тонн.

В целом обеспечить углём и дровами в этом году планируется около ста семей. Акция продолжается.

Мария Щетинина

Семей