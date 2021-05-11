В текущем году 40 граждан РК получили поощрение за сообщение о фактах коррупции.

Как проинформировали в антикоррупционной службе ВКО, поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, иным образом оказывающих содействие в этом, является действенным механизмом по противодействию коррупции.

Так, в 2020 году согласно поручению Главы государства была учреждена система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции. Введена новая дифференцированная система поощрения. Ранее это осуществлялось в зависимости от категории преступления. В настоящее время лицо, сообщившее об этом, в зависимости от размера взятки или ущерба, может рассчитывать на 10 процентов от этой суммы. Например, если размер причинённого ущерба или взятки 50 млн тенге, то лицо, сообщившее о факте коррупции, после приговора суда получит пять млн тенге.

В первом квартале 2021 года по республике 40 гражданам выплачено поощрение на общую сумму 6,4 млн тенге. Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется должным образом.

– Согласно Закону РК «О противодействии коррупции» лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства, – заверили в ведомстве. – Информация о таком человеке является государственным секретом.

Также напомнили, что при столкновении с фактами коррупции можно позвонить в Call—центр по номеру 1424. Восточноказахстанцы также могут сообщить о фактах подобных правонарушений в дежурную часть Антикоррупционной службы ВКО по номеру 8 (7232) 29-88-88.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников