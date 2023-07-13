Под давлением

В Восточном Казахстане свыше 120 тысяч человек страдают от повышенного давления.

Высокое артериальное давление, или гипертония – самое распространённое заболевание сердечно-сосудистой системы и причина инсультов, инфарктов, летальных исходов. Врачи называют его «тихим убийцей», поскольку симптомы легко спутать с обычной усталостью.

По сведениям Управления здравоохранения, более 90 тысяч восточноказахстанцев страдают тяжёлыми формами артериальной гипертонии.

О симптомах, диагностике и лечении недуга рассказала главный внештатный кардиолог УЗ ВКО Наталья Полторанина.

– Основная ошибка пациентов в том, что они заблуждаются относительно возраста возникновения артериальной гипертонии, думая, что это болезнь пожилых. К сожалению, заболевания сердечно-сосудистой системы молодеют с каждым годом, а артериальная гипертония является фактором риска таких патологий, как инфаркт и инсульт, отслойка сетчатки глаз, сердечная недостаточность, аритмия и других. Поэтому очень важно с молодых лет профилактировать возникновение данного заболевания, – разъяснила Наталья Полторанина.

По её словам, чем моложе себя чувствует человек, тем труднее ему принять диагноз и приступить к

лечению.

Останавливаясь на симптомах, кардиолог отмечает, что обнаружить артериальную гипертензию можно, к примеру, по наличию головной боли, которая чаще всего появляется при пробуждении.

– Как правило, болевые ощущения при повышении артериального давления затрагивают затылочную область, – рассказала она. – Помимо них многие пациенты жалуются на сильное головокружение и появление «мушек» перед глазами, ощущение жара без повышения температуры тела, шум в ушах, связанный с ускоренным движением крови по сосудам, сильное сердцебиение и боли в области сердца. Однако в 30 процентах случаев артериальная гипертония протекает «бессимптомно».

К слову, для установления диагноза артериальной гипертензии лабораторная диагностика не требуется, однако она необходима с целью исключения её вторичных форм, оценки сердечно-сосудистого риска и сопутствующих патологий, влияющих на эффективность лечения и качество жизни пациента.

В зависимости от жалоб пациентам с артериальной гипертензией рекомендуются определённые дообследования, которые назначаются кардиологом.

Врач отметила, что медицинская помощь при этом заболевании оказывается бесплатно и в полном объёме в рамках ГОБМП и ОСМС.

– Пациенты имеют право не только на квалифицированную консультацию участкового врача, но и на приём узких специалистов, получение расширенного комплекса обследования, куда входят холтер-мониторинг, эхо-кардиография, чрезпищеводная эхо-кардиография. Кроме того, пациенты получают лекарственное обеспечение в рамках ОСМС, – рассказала кардиолог.

Поставить диагноз, определить степень тяжести заболевания и грамотно подобрать терапию может только врач.

Наталья Полторанина назвала самые распространённые ошибки при лечении артериальной гипертонии.

Первая ошибка. Пациенты боятся привыкания к препаратам и самовольно перестают принимать их. Лекарства в кардиологии, по заверениям специалиста, имеют хорошую доказательную базу, к ним не возникает привыкания, они практически не имеют побочных эффектов.

Вторая ошибка. Если давление не стабилизировалось после одной консультации врача – искать других специалистов и менять назначения.

– Дело в том, что с первого раза не всегда удаётся подобрать подходящий препарат и его дозировку, – объяснила медик. – Нужно вернуться к врачу и показать ему свой дневник гипертоника (который обязательно должен вести каждый пациент, страдающий АГ) с целью корректировки терапии. Очень часто сталкиваюсь с тем, что пациенты самостоятельно отменяют свои препараты и начинают принимать лекарства по совету подруги, соседки или просто из рекламы. Это неправильно. Также нельзя заменять антигипертензивные препараты на биодобавки или растительные средства. У них нет доказательной базы, и долгосрочного положительного эффекта от них, естественно, не будет.

Следующая ошибка заключается в том, что многие пациенты не принимают свои препараты регулярно, а вспоминают о них, только когда повышается давление. Медикаменты от давления, которые принимаются в плановом порядке, действуют медленно, имеют накопительный эффект. Их нужно пить в одно и то же время, регулярно, в противном случае стабильного «эффекта удержания» не будет.

Нельзя также на регулярной основе пить препараты «скорой помощи» (каптоприл, физиотенз). Их, по словам нашего эксперта, можно пить разово, дополнительно к основным лекарствам, при повышении давления, но для постоянного приёма они не рассчитаны, так как имеют короткое действие.

Аида Жумекенова