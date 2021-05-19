Победить непобедимого

Любой рак на начальной стадии поддаётся лечению, считает главный онколог Усть-Каменогорска Ербол Кусаинов. Важнейшее условие – вовремя его обнаружить.

По данным Многопрофильного центра онкологии и хирургии, порядка 20 тысяч восточноказахстанцев живут с диагнозом «рак», и количество заболевших отнюдь не сокращается. Среди причин смертности онкология занимает второе место, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Главный онколог областного центра Ербол Кусаинов, имеющий 40-летний врачебный стаж, отмечает, что основной успех лечения рака – это выявление заболевания на ранней стадии.

– Ербол Темирханович, какова на сегодня в области ситуация с онкозаболеваемостью?

– Проблема заболевания раком по сей день является актуальной. Ежегодно в Восточном Казахстане регистрируется свыше 3500 онкобольных, на учёте состоят более 20 500 человек. За четыре месяца этого года было выявлено 795 онкозаболеваний. Несмотря на это, положительные тенденции всё же есть – в регионе снижена смертность от этой страшной болезни, а восточноказахстанские врачи сегодня не уступают лучшим зарубежным специалистам.

Вылеченные больные благополучно живут, и продолжительность их жизни увеличивается. Так, индикатор пятилетней выживаемости у нас увеличен до 53,8 процента. Каждый второй онкобольной теперь живёт пять и более лет. Это уже хороший показатель.

– Какие районы ВКО лидируют по заболеванию онкологией?

– Первую тройку занимают Глубоковский, Шемонаихинский, Бородулихинский районы, а также Риддер и Алтай. В структуре заболеваний первое место занимает рак молочной железы и рак лёгкого. Смертность от рака лёгкого у нас на первом месте. Кроме того, растёт количество заболевших раком молодых людей от 35 лет. Это вызвано в первую очередь, конечно, плохой экологией, стрессом, неправильным питанием.

– Своевременно ли жители региона обращаются за медицинской помощью?

– Во всём мире первая и вторая стадии рака полностью излечиваются, и люди живут полноценной жизнью. У нас, к сожалению, пациенты зачастую приходят с запущенными формами онкологической патологии.

Не устаю повторять, что успех лечения онкологических заболеваний зависит от выявления онкопроцесса на ранних стадиях. Иногда становится обидно, что пациенты, в том числе и молодого возраста, поступают в отделение с запущенными формами рака, с метастазами. При своевременном обращении мы могли бы провести радикальную операцию, избежать, к примеру, наложения колостомы (выведение кишки наружу в брюшную стенку), не допустить развитие острой кишечной непроходимости или при опухоли желудка – до развития желудочного кровотечения, перфорации, стеноза и так далее.

Чаще с поздней стадией приходят люди, которые проживают в сельской местности. Говорят, что им некогда ходить к врачам. Нужно менять менталитет наших людей, чтобы они заботились о своём здоровье. Пока городские жители более активны – меньше боятся врачей.

Нужна ответственность каждого за своё здоровье. Для этого надо лишь своевременно проходить медосмотры, скрининговые обследования, посещать смотровые кабинеты на предмет выявления визуальных локализаций рака.

– В Восточном Казахстане принят комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями. Как он помогает изменить ситуацию в регионе?

– Одной из первоочередных задач государство ставит первоклассное здравоохранение и здоровую нацию. Должен сказать, что за последние три года, благодаря содействию акимата области, онкоцентр получил современное оснащение, которое позволяет обеспечивать высокоэффективную раннюю диагностику и лечение рака на основе передового международного опыта.

Конечно, основная цель комплексного плана направлена на профилактику и раннюю диагностику, которая позволит предотвратить заболевание, и при выявлении болезни на ранней стадии – полностью излечить её.

К слову, по визуальным локализациям 3–4 стадии рака относятся к запущенным случаям, в настоящее время этот показатель в нашем регионе – 13,8 процента, но всё равно этого недостаточно. Перед нами стоит задача – снизить визуальную запущенность до 10 процентов.

– Какие мероприятия проводятся по ранней диагностике рака?

– По ранней диагностике сейчас в Казахстане осталось три скрининга, потому что от других во всём мире уже отказались.

По рекомендации экспертов ВОЗ мы оставили только три скрининга: на рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак. Это те скрининги, которые доказали свою эффективность. Теперь женщины от 30 до 70 лет могут прийти в любой момент в поликлинику, бесплатно сдать мазок на онкоцитологию. Если всё в порядке, то через четыре года процедуру можно повторить. Это считается достаточным периодом, за который рак не должен развиться. То же самое – при раке молочной железы. В последнее время выросла выявляемость рака груди благодаря тому, что у женщин с 40 лет проводим маммографию. По колоректальному раку мужчины и женщины от 50 до 70 лет должны проходить обследования каждые два года.

– Лечение для онкобольных бесплатное?

– Лечение онкологических пациентов входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Госпитализации осуществляются через информационный портал «Бюро госпитализации» по направлению поликлиники по месту жительства.

– Какие инновационные технологии в онкослужбе уже внедрены в Центре онкологии и хирургии?

– За последнее время качество лечения онкологических заболеваний значительно улучшилось, онкохирурги поднялись на совершенно новый уровень оказания хирургической помощи с применением современных, высокотехнологических малоинвазивных методов лечения, лапароскопических операций.

Восточноказахстанскими врачами выполняются все виды сложных полостных операций при злокачественных новообразованиях на органах желудочно-кишечного тракта, в том числе операции при низко расположенном раке прямой кишки, то есть сфинктеросохраняющие операции с применением органосшивающих аппаратов без наложения колостомы (сохраняется нервный аппарат и анус). Активное развитие получила онкоурологическая хирургия, это операции при раке простаты, мочевого пузыря, раке почки с проведением тромбэктомии из полой вены, которая стала лидером по проведению онкоурологических операций в Казахстане по количественным и качественным показателям. Выполняются операции при онкогинекологических заболеваниях – раке яичника и раке шейки матки, в 50–60 процентах они проводятся лапароскопическим методом.

Чётко отработано оказание хирургической помощи при раке молочной железы с проведением экспресс-биопсии, лимфадиссекций. Выполняются также операции при раке пищевода, которые считаются одними из сложнейших операций в торакоабдоминальной хирургии, расширенные гастрэктомии – при раке желудка с лимфадиссекцией, ларингэктомия – при раке гортани и глотки, которые не делаются в других регионах страны, очень качественные радикальные операции при раке щитовидной железы. За последние годы послеоперационная летальность в нашем онкоцентре на очень низком уровне, почти нулевая.

– Получается, уровень доверия населения к восточноказахстанским специалистам-онкологам растёт?

– Сейчас наплыв за рубеж стал меньше, потому что многие уже убедились в том, что в Усть-Каменогорске лечат не хуже, чем, к примеру, в Израиле или Южной Корее. Мы внедряем все современные методы достаточно успешно, и, думаю, в течение двух-трёх лет мы должны сделать прорыв в онкологической службе.

Благодаря трёхуровневой программе развития онкологической службы в области наши специалисты прошли обучение за рубежом и сегодня активно внедряют новые технологии, выезжают в регионы, где проводят мастер-классы. Всё это позволило повысить уровень и качество оказания медицинских услуг населению, соответствующих международным стандартам лечения онкопатологий.

Стоит добавить, что все гистологические исследования операционных препаратов проводятся в онкоцентре, включая иммуногистохимические, молекулярно-генетические исследования. Конечно, к каждому пациенту и каждой операции нужен индивидуальный подход с учётом всех предстоящих сложностей в определении тактики лечения, противопоказаний, сопутствующих заболеваний, возможных осложнений, необходимости предоперационной подготовки. Поэтому каждая операция обсуждается на врачебных конференциях, все пациенты перед госпитализацией в стационар проходят через мультидисциплинарную комиссию.

– Какие направления онкологии сегодня нуждаются в специалистах?

– Наиболее востребованными на данный момент являются патоморфологи. В онкологии патоморфологические исследования имеют чрезвычайно важное значение, так как позволяют не только подтвердить наличие опухоли, но и уточнить её конкретный вариант, а в ряде случаев, при использовании дополнительных методов, – и индивидуальные характеристики конкретной опухоли, что влияет на выбор лечения.

Сегодня весь мир переходит на лапароскопические и эндоскопические операции, которые вытесняют традиционные открытые хирургические вмешательства. Высокотехнологичные операции позволяют минимизировать травматизацию тканей и ускорить процесс восстановления пациентов. Поэтому потребность в специалистах этого направления также возрастает с каждым годом.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ