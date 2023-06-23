Ежегодно в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День государственного служащего. Это особая категория людей, которые задействованы во всех сферах жизни и ежедневно работают над решением проблем и вопросов, волнующих граждан.

Одним из них является руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Даурен Асылханов.

После учёбы и службы в армии, с 1997 по 2016 годы, Даурен Асылханов трудился в Самарском, Маркакольском и Асу-Булакском лесных хозяйствах. Свою карьеру на государственной службе начал в октябре 2016 года, когда пришёл в управление работать главным специалистом отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий. И уже через год Даурен Асылханов стал его руководителем.

– Вся моя трудовая деятельность и образование неразрывно связаны с лесным хозяйством, – отметил он. – Могу с уверенностью сказать, что профессия выбрана по зову сердца.

Также собеседник рассказал, какие требования предъявляются современным обществом к государственным служащим.

По его мнению, немаловажные качества для госслужащего – это умение брать на себя ответственность, постоянно стремиться к совершенствованию, быть честным и порядочным. Всё это в целом повышает сервисность государственной службы. Ведь как неоднократно отмечал Президент РК Касым-Жомарт Токаев: «Не человек для государства, а государство для человека».

Много хорошего о Даурене Асылханове рассказывают коллеги.

– Уважение в коллективе не возникает просто так, – отметила главный специалист отдела Гульжан Жумагулова. – Профессионализм, серьёзное отношение к делу и, конечно, любовь к работе – вот одни из главных составляющих успешной деятельности.

Даурен Асылханов убеждён, что успехи на работе невозможны без поддержки сплочённого коллектива.

– С коллегами мы не только работаем, но участвуем в различных мероприятиях, – рассказал наш собеседник. – Например, у нас на регулярной основе проводятся соревнования по шахматам и шашкам, дружно участвуем в экологических акциях и субботниках.

Считает, что взаимовыручка и отзывчивость являются залогом успеха.

Когда Даурен Асылханов был начинающим специалистом, на своём пути встречал много замечательных людей. Среди них – наставники, которые своим примером дали ему возможность учиться, использовать навыки и не останавливаться на достигнутом. Одним из них был и остаётся Андрей Коновалов. Он и сейчас работает инженером лесхоза. А теперь Даурен Асылханов и сам передаёт накопленный с годами опыт своим коллегам.

Альмира Нуртаева