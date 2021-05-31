По стопам Ахмета Байтурсынова

Ахмет Байтурсынов – блестящий литератор, педагог, основоположник казахского языкознания. Методические труды учёного до сих пор не утратили свою значимость и пользуются большим авторитетом в научной среде.

Ежегодно Управлением по развитию языков Восточно-Казахстанской области проводится областной конкурс «Үздік оқытушы» («Лучший преподаватель») имени Ахмета Байтурсынова. Организуют его с целью формирования основ методологических и авторских методик обучения казахскому языку взрослых, руководствуясь дидактическими принципами Ахмета Байтурсынова, а также лучшими методологическими идеями обучения иностранных языков.

В конкурсе участвовали преподаватели центров обучения языкам области. Среди них много молодых специалистов. Их рвение к совершенствованию профессиональных навыков и получению ценных знаний не может не радовать.

Каждый вёл усердную подготовку к состязанию, но первое место мог занять только тот, кто хорошо проявил себя во всех четырёх этапах. В рамках конкурса участники презентовали жюри эффективные методы и приёмы по обучению казахскому языку взрослого населения, в том числе авторские методики. Также преподаватели презентовали фрагменты своих видеоуроков длительностью не более 15 минут и выполняли различные задания по четырём видам речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование и говорение.

Преподаватель Школы возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана Тогжан Айтказина была в числе конкурсантов, показавших высокие результаты. В прошлом году она окончила Университет Сулеймана Демиреля. Её любознательность и трудолюбие в преподавании языка впечатлили жюри. К тому же молодой специалист прекрасно владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

– Как современный педагог, стараюсь проводить свои ежедневные занятия интересно и в разных форматах. Максимально использую информационно-коммуникационные технологии. Проще говоря, различные программы для облегчения процесса обучения. Это может быть тест, видео либо игра, – говорит Тогжан Айтказина. – Самая главная фишка, которую использую во время уроков, – повторение. То есть если мы прошли одну грамматическую тему, значит, на протяжении всего урока я буду помогать слушателям повторять её. Чтобы им было интересно, нужно пользоваться разными методами. Например, можно провести работу с текстом по той же теме или прослушать аудио, составить диалог или устроить интерактивную игру. Так запомнить информацию будет легче.

По словам Тогжан, ни один из этих методов, о которых она рассказала, не является новым. Все они основаны на методике преподавания Ахмета Байтурсынова.

– Помимо лексического значения в каждом слове заложена определённая культурная информация. В целом любой язык способен отражать психологию нации. Это называется этнопсихология. Изучая какой-либо язык, человек автоматически впитывает мировоззрение, систему мышления, обычаи, культуру этой нации. Поэтому при обучении казахскому языку представителей других этносов мы должны рассказывать им и о казахской национальной культуре, – объясняет Тогжан Айтказина.

Один из конкурсантов, Данияр Армия, также является преподавателем Школы возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана и выпускником Университета Шакарима. Несмотря на то, что он молод и только начинает свой путь в роли педагога, у него уже есть собственный метод обучения языку. Он назвал этот метод «Хит». Определённо цепляющее название, при этом навевающее мысли о музыке.

– Среди моих новых подходов в преподавании языка я бы выделил метод «Хит». В настоящее время отдельные языковые центры часто используют слово «интенсив» и уверяют, что смогут обучить человека говорить на том или ином языке в течение одного или двух месяцев. Думаю, подобные заявления ошибочны, – поделился с нами Данияр Армия. – По-моему, наиболее эффективным является длительное обучение, при котором учащемуся даётся небольшое количество информации. В этом заключается суть моего метода. В качестве примера приведу музыку. Мы можем снова и снова слушать одну и ту же песню, со временем она запоминается. Так и в обучении – изучая и повторяя новые слова, грамматический, лексический минимум, слушатель постепенно запоминает всё это.

Кроме того, он рассказал о преимуществах использования профессиональных компьютерных программ во время проведения своих занятий.

– Мне ещё предстоит многому научиться, – добавил молодой специалист.

По итогам конкурса первое место и возможность представить область на республиканском этапе получила преподаватель Школы возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана Тогжан Айтказина. Второе место жюри присудило преподавателю Центра обучения государственному и другим языкам Бородулихинского района Виктории Мокроусовой. Третьего места удостоился преподаватель Школы возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана Данияр Армия. Благодарственным письмом награждён преподаватель Центра обучения языкам города Семея Асхат Даркенбай.

Руководитель Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области Роза Толемысова наградила победителей конкурса дипломами и ценными подарками.

Мейрамтай Имангали

Фото Управления по развитию языков ВКО