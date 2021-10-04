Культура

По следам предков

04.10.2021
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В Санкт-Петербурге снимают фильм об Алихане Букейханове.

Съёмочная группа телеканала Каzakh TV приступила к съёмкам цикла документальных фильмов «По следам предков» в северной столице России. Лента будет посвящена видному казахскому государственному и общественному деятелю, одному из лидеров партии «Алаш» – Алихану Букейханову.

В ходе работы кинематографисты во главе с руководителем группы, президентом филиала Международного общественного благотворительного фонда имени С. Нурмагамбетова в Нур-Султане Сапаром Искаковым посетят значимые места, связанные с жизнью и деятельностью Букейханова.

В частности, съёмки пройдут в Таврическом дворце, Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском лесотехническом университете им. С. М. Кирова.

Напомним, 5 марта нынешнего года исполнилось 155 лет со дня рождения Алихана Букейханова.

Гульжан Естаева

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