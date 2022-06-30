По сакральным местам

Школьники во время летних каникул изучают сакральные места Восточного Казахстана.

На днях в областном историко-краеведческом музее Семея прошла творческая встреча, где ребятам рассказали о священных местах родного края.

– Восточный Казахстан богат своей уникальной природой и выдающимися земляками. Раздольная степь Сарыарки постепенно переходит в горную местность, где раскинулись леса, тайга и альпийские луга. Для наших предков каждая гора, озеро, река олицетворяли живой дух и наделялись жизнью и со временем превращались в легенды, – рассказывает экскурсовод музея.

Так, благодаря топонимике – названиям рек, гор, озёр, урочищ и других памятных мест – от предков до наших дней сохранилось множество так называемых топонимических легенд и преданий об исторических объектах. Большинство из них из века в век передавались из уст в уста, сохраняясь в народной памяти, благодаря жырау, жыршы и талантливым рассказчикам. Позже появились любопытные этнографы, учёные, краеведы и просто образованные люди, живо интересующиеся историей, культурой, обычаями, традициями, легендами и преданиями родного края. Благодаря их усилиям эти знания дошли до наших дней.

Надо ли говорить, что большинство из них рассказывают истории, связанные именно с сакральными, священными для любого жителя Восточного Казахстана местами?

Среди них знаменитые золотые Берельские и Шиликтинские курганы, мавзолеи Ыргызбая, Козы-Корпеш и Баян Сулу в Аягозском районе, памятник Енлик-Кебек; музей великого Абая Жидебай-Борили, священная и таинственная пещера Коныр-Аулие.

В список сакральных объектов Восточного Казахстана и области Абай вошли также уникальное целебное озеро Алаколь, памятник Жанибеку Бердаулетулы в Жарминском районе, историко-археологический комплекс «Берел» в Катон-Карагайском районе, историко-археологический комплекс «Акбауыр» в Уланском районе и другие.

Ребята, пришедшие в музей на экскурсию, может быть, впервые для себя открыли эти места. Именно так и рождается любовь к малой родине, которая будет с тобой всю жизнь, где бы ты ни был.

Екатерина Гуляева

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