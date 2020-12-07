По-прежнему в лидерах 

«Торпедо» продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

В рамках PRO Ligasy усть-каменогорские хоккеисты встретились с кокшетауским «Арланом». Несмотря на два поражения в Павлодаре, «волки» не выглядели аутсайдером перед матчем с «Торпедо»: в команде достаточно опытных мастеров, имеющих богатый опыт выступления как в КХЛ, так и в ВХЛ. Но из-за дисквалификации матч пропускал Александр Архипов, поэтому тренерский штаб изменил сочетания звеньев.

Начало матча получилось довольно осторожным: команды не спешили раскрывать свои козыри. Хороший шанс был у Артёма Лихотникова(он как раз вернулся на лёд после травмы), но его бросок с близкого расстояния заблокировал голкипер «волков». Счёт матча открыли гости в середине первого периода: при отложенном штрафе Вадим Бердников прострелил, а Дмитрий Шитиков подставил клюшку – 0:1.

Результативно ответить игроки «Торпедо» смогли только во втором периоде. Команда приложила максимум усилий и отыгралась: Александр Меньщиков воспользовался ошибкой вратаря и переправил шайбу в пустые ворота, сравняв цифры на табло – 1:1.

Игра пошла до первой ошибки, и в третьем периоде подопечные Олега Болякина смогли реализовать большинство: Александр Угольников и Сергей Кузнецов вывели под молниеносный бросок Игоря Левицкого – 2:1. После «Торпедо» действовало по счёту, и команда сохранила добытое с большим трудом преимущество в одну шайбу.

– Соперник очень хороший, команда мобильная, активно двигается, предпочитает комбинационный хоккей. Было приятно играть с «Торпедо», – отметил защитник «Арлана» Степан Александров. – У нас было много удалений, думаю, это и решило исход матча.

Счёт второй игры получился таким же – 2:1 в пользу устькаменогорцев. Она выдалась более позиционной и «медленной» – в первой половине матча цифры на табло не менялись. В первом периоде ни одна из команд не смогла довести атаку до результата. В середине второго периода отличился Александр Шин (ему ассистировали Артём Лихотников и Сергей Кузнецов), в середине третьего периода с помощью Кирилла Савицкого забил Дмитрий Стулов. На последней минуте встречи Игорь Черкасов забил шайбу престижа.

– Игры получились боевыми. К сожалению, у нашей команды хромает реализация голевых моментов. На равных играли с «Торпедо», у меня нет претензий к ребятам. Нужно «копать» под воротами, это у нас пока не получается. Тем не менее моменты есть. Будем работать. Качество игры мне понравилось, – отметил главный тренер ХК «Арлан» Владимир Капуловский.

Сейчас «Торпедо» продолжает удерживать первую строчку турнирной таблицы с 46 очками. На втором и третьем местах расположились «Номад» (43) и «Темиртау» (40).

– В «Арлане» есть хоккеисты, имеющие опыт игры в КХЛ и ВХЛ, поэтому готовили команду, анализировали с ребятами видеозаписи игр. Внесли коррективы в сочетания звеньев. Довели матчи до победы. Хорошо сыграл наш вратарь, выручил, – отметил тренер «Торпедо» Евгений Фадеев.

Дамир Омаров

Пресс-службы ХК «Торпедо»