По фиксированной цене

До 1 января 2023 года введено временное государственное ценовое регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях. Об этом сообщила пресс-служба департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

5 июля текущего года председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК подписал приказ «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан». Срок действия этого приказа установлен до 1 января 2023 года.

В этот период на территории ВКО сжиженный нефтяной газ для потребителей будет реализовываться по цене 60 тенге за литр с учётом НДС. Цена газа в отдалённых от Усть-Каменогорска районах и населённых пунктах, если расстояние от областного центра превышает 200 км, будет составлять 65 тенге за литр с учетом НДС.

«Согласно приказу, территориальным подразделениям Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в случае превышения лицами, осуществляющими розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан, установленных предельных цен, выносить предписания и в случае их неисполнения привлекать к административной ответственности в соответствии со статьей 162 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», – говорится в сообщении пресс-службы департамента АЗРК РК по ВКО.

7 июля сотрудники департамента во время совещания, прошедшего в формате «Open Space», оповестили все предприятия области, занимающиеся реализацией сжиженного нефтяного газа, о введённых ограничениях по цене на реализуемую продукцию.

Екатерина Гуляева