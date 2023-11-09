Пластмассовая жизнь.

В современной жизни пластик уже буквально повсюду. Из него сделана мебель, посуда, одежда, аксессуары, косметика, упаковка и даже еда. Только за последнее десятилетие пластика произвели больше, чем с момента его изобретения за весь ХХ век. Доказано, что в год человек случайно потребляет в среднем от 70 до 121 тыс. частиц микропластика, который практически не выводится из организма. Как это влияет на состояние здоровья и можно ли оградить себя от этого?

Так что же такое – микропластик? Как рассказывает магистрант одного из медвузов Казахстана Баян Оразаева, это частицы на основе искусственного полимера диаметром от 20 мкм до 5 мм. Они образуются в результате различных химических процессов разложения более крупных кусочков пластика и увидеть их невооружённым взглядом практически невозможно. Но, как показывают современные исследования, этот искусственный микромир оказывает огромное влияние на состояние здоровья человека.

– Пластик повсюду в течение дня. Утром, встав с постели, мы идём умываться и берём в руки зубную щётку, которая сделана из пластика, – отметила кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Зайтуна Хисметова.

Пластик пластику – рознь

При этом мало кто из потребителей задумывается о качестве материала, из которого сделан тот или иной товар. Например, детские игрушки. На что прежде всего покупатели обращают внимание? На внешний вид и цену. И практически никому не приходит в голову потребовать сертификат качества на пластик, из которого сделана игрушка. А зря. Потому что этот материал бывает разным, и в большинстве случаев он не пригоден для изготовления игрушек или пищевых упаковок.

По словам исследователей, он имеет семь видов классификации. Самый распространённый и относительно безопасный, из которого изготавливают бутылки для питьевой воды и напитков. Но упаковку эту можно использовать лишь один раз.

– Что же происходит в реальности? Пластиковые бутылки используют и в дальнейшем. Дачники хранят в них варенье и другие заготовки. Но делать это не рекомендуется – частички микропластика могут попасть в организм вместе с пищей и там остаться на долгие годы, – поясняет Зайтуна Хисметова.

Относительно безопасно хранение продуктов питания в пищевых контейнерах, выполненных из специального пластика. Но и они имеют свой срок годности.

– В чём чаще всего хранили продукты наши бабушки? Стеклянные банки, деревянные бочонки, глиняные горшки и чугунные котелки. Конечно, вернуться в прошлое невозможно, но вот максимально обезопасить себя и свою семью нужно, – посоветовала Зайтуна Хисметова.

Кроме того, есть ещё несколько видов пластика, которые вообще не могут применяться для хранения продуктов. Например, полимерные материалы, которые используют при строительстве, в производстве отделочных материалов, одежды, упаковки, пластиковой мебели и многом другом. Так, категорически запрещено подогревать пищу в микроволновке, предварительно завернув её в полиэтиленовый пакет. Вместе с конденсатом в пищу попадает микропластик, который отправляется прямиком в рот во время еды.

По словам медиков, зарубежные исследователи установили, что в организм человека ежедневно попадает около 330 частиц микропластика. Казалось бы, не так уж и много. Но за год его может скопиться в среднем от 70 до 121 тыс. частиц, а это уже повод для серьёзных раздумий. Ведь частички микропластика, как правило, почти не выводятся из организма, оседая во внутренних органах и тканях.

– Учёные Аризоны в США провели исследования: подвергли тщательному изучению 47 срезов тканей из организма человека. Оказалось, что практически во всех присутствовали частички микропластика, в том числе в коже и внутренних органах, – пояснила Баян Оразаева.

По её словам, чаще всего микропластик попадает в организм вместе с пищей, водой и воздухом. Именно поэтому в первую очередь поражаются печень, органы дыхания, лёгкие и желудочно-кишечный тракт.

Токсичные отношения

По словам Баян Оразаевой, на сегодняшний день Всемирная организация здоровья не считает микропластик угрозой для здоровья человека, но призывает учёных тщательнее изучить его воздействие.

– Пока научно не доказано, но существует гипотеза, что микропластик может стать причиной возникновения раковых клеток в организме, – дополнила Зайтуна Хисметова.

Есть и другие примеры последствий воздействия пластика. Так, фиксация высокого уровня микропластика в воздухе помещений и на улице усилила обеспокоенность окружающих по поводу его токсического воздействия на дыхательную систему.

– В нескольких исследованиях сообщалось об ингаляционной токсичности микропластика, но они до сих пор остаются спорными из-за отсутствия доказательств. Однако данные учёных из Кореи позволяют предположить, что вдыхание микропластика может привести к воспалительным реакциям в лёгких, – отметила Баян Оразаева.

Более того, недавнее исследование Orb Media привлекло особое внимание общественности к проблеме микропластика в воде. Анализ проб водопроводной воды со всего мира показал, что высокая доля питьевой воды загрязнена микроскопическими фрагментами пластика (83% проб, собранных по всему миру). Скажем больше, частички микропластика исследователи находили даже в плаценте новорождённого младенца.

– На сегодня известны два широких класса химических веществ, связанных с пластиком, которые представляют серьёзную угрозу для здоровья человека – это бисфенолы и фталаты. Бисфенолы поражают, в основном, имунную и эндокринную системы, – обратила особое внимание Баян Оразаева.

По её словам, пластик, накапливаясь в организме человека, может оказать пагубное влияние на состояние иммунитета человека и работу эндокринной системы. Человек будет чаще болеть, подвергаться атакам вирусов и бактерий, а также страдать от сахарного диабета, нарушения обмена веществ, дефицита йода в организме, увеличения лимфоузлов и многих других заболеваний.

– Важно, чтобы широкие слои населения знали об этом материале как можно больше, умели распознать его классификацию и соблюдали правила раздельного сбора мусора и правильной утилизации пластиковых изделий, – говорит кандидат медицинских наук.

Как отметили Зайтуна Хисметова и Баян Оразаева, для получения точной оценки воздействия микропластика и его потенциальных последствий на здоровье человека требуются дальнейшие исследования. Они должны включать в себя разработку стандартных методов измерения содержания микрочастиц пластмасс в воздухе, воде и пищевых продуктах. Решение проблемы такого масштаба будет непростой задачей, но она сегодня стоит перед современным обществом.

Екатерина Гуляева