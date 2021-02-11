Предпринимательство

Планы на экспорт

11.02.2021
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На молочно-товарной ферме в крестьянском хозяйстве «Режебалиев» в Айыртауском сельском округе идёт интенсивная работа по увеличению дойного гурта. В планах хозяйства закупить высокопроизводительный, породистый скот. 

Кроме того, у округа достаточно хорошие перспективы для роста и развития. Ведь здесь уже сейчас строится три птичника Усть-Каменогорской птицефабрики. Планируется создание большого кластера по производству мяса и мясопродуктов. 

На базе ТОО «СХ Герасимовка» началось строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов, а также завода по производству консервированного мяса. Общая стоимость проекта составляет 700 млн тенге. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, заключён договор с поставщиками оборудования из Российской Федерации. 

По сообщению акимата Уланского района, в апреле-мае текущего года планируется завершить внутренние строительные работы. В целом в планах предприятия производить до 25 тонн мяса в день, а также до 8 тысяч штук консервов. Продукцию планируют экспортировать на рынки России и Китая. 

Дарья Антон 

Фото из открытых источников

Уланский район 

11.02.2021
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