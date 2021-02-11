Планы на экспорт

На молочно-товарной ферме в крестьянском хозяйстве «Режебалиев» в Айыртауском сельском округе идёт интенсивная работа по увеличению дойного гурта. В планах хозяйства закупить высокопроизводительный, породистый скот.

Кроме того, у округа достаточно хорошие перспективы для роста и развития. Ведь здесь уже сейчас строится три птичника Усть-Каменогорской птицефабрики. Планируется создание большого кластера по производству мяса и мясопродуктов.

На базе ТОО «СХ Герасимовка» началось строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов, а также завода по производству консервированного мяса. Общая стоимость проекта составляет 700 млн тенге. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, заключён договор с поставщиками оборудования из Российской Федерации.

По сообщению акимата Уланского района, в апреле-мае текущего года планируется завершить внутренние строительные работы. В целом в планах предприятия производить до 25 тонн мяса в день, а также до 8 тысяч штук консервов. Продукцию планируют экспортировать на рынки России и Китая.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Уланский район