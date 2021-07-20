План «Д»: вывод доходов из тени

До 2025 года в Казахстане в четыре этапа внедрят всеобщее декларирование. Наступивший год стал началом первого этапа всеобщего декларирования.

Основная цель декларирования – борьба с теневой экономикой и коррупционными проявлениями. Такая мера применяется во многих странах мира, к примеру, в США, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австралии, Сингапуре. Мировая практика доказывает, что применение всеобщего декларирования способствует расширению налоговой базы и росту поступлений в государственный бюджет. Это позволяет государству больше инвестировать в развитие страны и решение социальных проектов.

В Департаменте государственных доходов ВКО рассказали, кто должен начать сдавать Декларацию об активах и обязательствах в этом году. Документ обязаны предоставить лица, занимающие ответственную государственную должность, их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, их супруги; лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК «О выборах в РК» и ЗРК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ».

В Налоговом кодексе предусмотрено, что декларация представляется один раз для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему декларирования и последующего мониторинга прироста имущества. Руководитель Управления непроизводственных платежей Департамента госдоходов Асем Турлыбекова сообщила, что отражению в декларации подлежит имущество как в Казахстане, так и за его пределами. В перечень входят недвижимое имущество, земельные участки и земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море», транспортные средства, специальная техника и прицепы, доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Республики Казахстан. Также отражению подлежат деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчётного налогового периода. Вместе с тем необходимо указать данные об имуществе в Казахстане и за его пределами, такими как: доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, авторского права. Также указываются наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица; задолженность других лиц перед физическим лицом или задолженности физического лица перед другими лицами при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства.

Лица, входящие в первый этап всеобщего декларирования, могли предоставить документ по месту жительства на бумажном носителе до 15 июля этого года. В электронном виде отправить декларацию можно не позднее 15 сентября этого года.

– В последующем данная категория лиц будет ежегодно предоставлять Декларацию о доходах и имуществе. Декларацию можно предоставить на бумажном носителе в органы государственных доходов, в электронном виде – через портал Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного правительства», а также через мобильное приложение eSalyk azamat, – рассказала Асем Турлыбекова.

Отметим, что на сегодняшний день в Восточном Казахстане Декларацию об активах и обязательствах предоставили 52 тысячи человек.

Дарья Антон

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой