В Семее открывает свои двери первый в Казахстане Центр ядерной медицины. Долгострой, который не раз обсуждали в СМИ, стал уникальным медицинским учреждением с ультрасовременным дорогостоящим оборудованием, которому нет аналогов в нашей стране.

Накануне старта Центр ядерной медицины и онкологии Семея предоставил журналистам возможность ознакомиться с каждым этапом работы нового медицинского центра, который после запуска радиофармпрепаратов в производство станет режимным объектом, закрытым для всех, кроме группы специалистов со специальным допуском.

Напомним, что инициатива строительства первого в Казахстане Центра ядерной медицины принадлежит Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. И не случайно эта честь выпала именно Семею. Семипалатинский ядерный полигон молчит уже 30 лет, но последствия его воздействия на население всё ещё дают о себе знать. Есть и другие факторы, влияющие на экологию региона, отражающиеся на здоровье населения ВКО. Чтобы оказывать восточноказахстанцам максимально эффективную высокотехнологическую медицинскую помощь, и был построен Центр ядерной медицины и онкологии в Семее. Впрочем, свои двери новый медцентр распахнул не только для жителей Восточного Казахстана, но и для всех граждан республики, нуждающихся в радиофармтерапии и радиофармдиагностике.

Строго говоря, первый этап запуска Центра ядерной медицины и онкологии в Семее стартовал в апреле. Здесь заработало отделение радионуклидной диагностики, о чём мы рассказывали своим читателям. Как уточнил директор Центра ядерной медицины и онкологии Семея Марат Сандыбаев, на базе центра уже работают над выявлением заболеваний онкологического, кардиологического и неврологического спектра на специальном оборудовании с использованием радиофармпрепаратов. Пока не запущен собственный циклотрон, радиофармпрепараты в Семей доставляют из Алматы.

– Этот метод позволяет обнаружить нарушения деятельности органов намного раньше анатомических изменений. Такая диагностика позволяет начать лечение на ранней стадии, что особенно важно при онкологических, кардиологических и неврологических заболеваниях, – отметил Марат Сандыбаев.

Представителям СМИ продемонстрировали три уникальных диагностических аппарата, один из которых – однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) – представлен в Казахстане в единственном экземпляре, а два других – однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещённый с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ), а также малая гамма-камера для диагностики патологий щитовидной железы, насчитываются в республике в двух-трёх экземплярах, и то лишь в ведущих медицинских центрах Нур-Султана и Алматы.

– Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф имеет ряд преимуществ. Он даёт возможность изучать функцию органов, что практически невозможно сделать при КТ- и МРТ-исследованиях. За небольшой период проведения исследований мы уже сумели изучить скелет человека, почки, печень, щитовидную железу, ЖКТ, паращитовидные железы и другие внутренние органы. Этот аппарат способен проводить исследования всего тела – от макушки до пяток. За смену мы можем принять 10 пациентов, причём время на самообследование составляет до 50 минут, в зависимости от локализации и сложности процедуры, – рассказал заведующий отделением радионуклидной диагностики ЦЯМиО Амир Уразалин.

В целом пропускная способность отделения на сегодняшний день составляет 25 человек в неделю. Однако как только будет запущен циклотрон, в строй вступят два позитронно-эмиссионных томографа, совмещённых с КТ (компьютерным томографом), у медиков появится возможность проводить обследование от 100 до 120 пациентов в неделю.

На текущий момент на базе отделения радионуклидной диагностики проведены обследования у 136 пациентов. И разницу между исследованиями КТ и МРТ с результатами нового оборудования специалисты уже ощутили. Теперь они могут гораздо точнее указать место локализации новообразования, а также определить наличие метастазов по всему телу. За одну процедуру врачи могут увидеть, где именно находится патология, как она выглядит, как ведёт себя поражённый орган или ткань.

При этом сам аппарат ОФЭКТ не производит ионизирующего излучения, а препараты на основе технеция, которые используются на ОФЭКТ, безопасны для пациента. Отметим, что при наличии направления из учреждения ПМСП обследование для участников системы медстрахования в отделении радиоизотопной диагностики осуществляется бесплатно.

Уже в конце июня намечен второй этап запуска Центра ядерной медицины и онкологии в Семее: начнёт работу отделение радионуклидной терапии на 15 мест. Собственно, это и есть «сердце» Центра ядерной медицины. На базе ЦЯМиО Семея впервые в истории Казахстана начнут лечение рака щитовидной железы при помощи метода радиойодтерапии с использованием изотопа йод-131. Его будут выпускать в Институте ядерной физики Алматы специально для Центра ядерной медицины Семея.

Как пояснили специалисты, радиоактивный изотоп йод-131 в виде водного раствора пациент принимает внутрь. Клетки щитовидной железы избирательно поглощают йод вместе с изотопами, поэтому радиоактивные частицы практически полностью собираются именно в щитовидной железе и начинают уничтожать повреждённые клетки. Немаловажно, что ткани близлежащих органов остаются неповреждёнными.

Во время лечения каждый пациент проходит обследование щитовидной железы. Это даёт возможность увидеть промежуточный результат и при необходимости скорректировать лечение.

Внутреннее облучение радионуклидами не представляет опасности. Так, простое рентгеновское исследование или компьютерная томография порой оказывают большее воздействие, чем радиойодтерапия.

– В отделении радионуклидной терапии есть 16 палат с так называемыми активными койками. Они предназначены для пациентов, которые получают радиоактивный йод для лечения щитовидной железы. Отмечу, что эффективность метода доказана. Результативность лечения рака щитовидной железы при применении радиоактивного йода составляет от 94 до 97 %. К сожалению, до сегодняшнего дня эта методика лечения не была доступна для казахстанцев. Многие уезжали лечиться в Корею, Польшу, Германию, Россию. Но уже в скором времени ситуация в корне изменится, – отметил Марат Сандыбаев.

Данная методика терапии заложена в государственный объём бесплатной медицинской помощи, соответственно, все жители нашей страны, которые состоят на учёте с раком щитовидной железы, в будущем совершенно бесплатно могут лечиться в отделении радионуклидной терапии Центра ядерной медицины от данной патологии. Главное – иметь направление ПМСП и показание к лечению. На первоначальном этапе в отделении будут лечить рак щитовидной железы, а в перспективе возможности будут расширяться.

Так как в этот период пациент сам становится радиоактивен, он будет находиться в строгой изоляции в одноместной палате. Карантин длится от 5 до 7 дней. И для комфортного пребывания больного в палате созданы все условия.

По словам главного инженера ЦЯМиО Семея Медета Идинова, для обеспечения безопасности персонала, который находится в постоянном контакте с больными, принимающими радиоактивный йод, построены толстые стены палат, а двери изготовлены из свинца. Пища больному будет подаваться через специальное окошко и двери. Если возникнет необходимость прямого общения с пациентом, то врач будет общаться через специальную свинцовую ширму с окошком.

Воздух и канализационные стоки из палат подвергаются дезактивации. Поскольку вся вода, к которой имеет отношение пациент, а также продукты жизнедеятельности человека являются жидкими радиоактивными отходами (ЖРО).

Для наблюдения за состоянием пациента в палате установлены датчики и дозиметры, они постоянно считывают состояние больного, передавая данные на медицинский пост, который вполне сравним с капитанским мостиком. Например, наблюдая за датчиками, медицинская сестра может даже контролировать расход воды, отпущенной на сутки для каждого пациента. Норма здесь 40 л на каждого. Этот вопрос не праздный, постольку вся использованная пациентами вода будет попадать в систему сбора ЖРО, где будет отстаиваться в течение 132 дней, пока не наступит период полураспада, и отходы можно будет спустить в систему городской канализации.

Третий, и завершающий этап введения в строй ядерного центра, намеченный на сентябрь 2021 года, – это запуск циклотрона и двух позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ). Эти две системы связаны напрямую, так как задача циклотрона – производство жидких радиоактивных изотопов для применения в дальнейшей диагностике для ПЭТ.

Как рассказал оператор циклотрона Даурен Адильбаев, циклотрон фирмы IBA в Центре ядерной медицины произведён в Бельгии. Это ускоритель элементарных частиц. Он даст возможность получать особое сырьё – радиоизотопы фтор-18 для изготовления радиофармпрепарата «Фтордезоксиглюкоза».

– Период полураспада изотопа фтор-18 всего два часа. Соответственно, короткоживущий изотоп для транспортировки на дальние расстояния не пригоден. Он должен вырабатываться на месте. Исследования, которые производятся с изотопами, вырабатываемыми на данном циклотроне, на 90 % используются в онкологии. Этот метод направлен на раннюю выявляемость онкозаболеваний, – пояснил Даурен Адильбаев.

Ещё недавно вопрос о самом существовании Центра ядерной медицины в Семее стоял под вопросом. Камнем преткновения для запуска центра стала неисправная, халатно выполненная работа подрядчиков, которые смонтировали систему сбора и хранения ЖРО без соблюдения строжайших технологических требований.

– Первыми, кто заметил, что в монтируемой системе ЖРО допущены явные технологические нарушения, стали сотрудники нашего центра. Они тогда впервые прошли курс обучения «Ядерная медицина» по программе МАГАТЭ и уже на тот момент сумели распознать технические неполадки. Поэтому мы для проведения экспертизы в 2014 году пригласили экспертов МАГАТЭ, которые и выдали заключение о полной непригодности и опасности смонтированной системы сбора и хранения ЖРО, – рассказал директор ЦЯМиО Семея Марат Сандыбаев.

И, как член рабочей группы, Марат Сандыбаев наотрез отказался подписывать акт приёмки нового уникального для Казахстана медцентра. Для того чтобы разобраться в ситуации, была создана правительственная комиссия во главе с вице-министром здравоохранения Алексеем Цоем.

Вот тогда и выявили целый ряд грубейших нарушений, которые были допущены генеральным подрядчиком проекта строительства ТОО «ИртышГЭССтрой».

– В ходе строительства были допущены грубые нарушения, которые повлекли срыв запуска проекта, при этом государству был нанесён ущерб в размере 2,5 млрд тенге. По данному факту с 2015 года было проведено 16 судебных разбирательств, два из которых по уголовным делам, четыре иска рассматривались на уровне Верховного суда РК. В итоге приговором суда Семея генеральный директор ТОО «ИртышГЭССтрой» был осуждён на 8 с половиной лет лишения свободы, а заместитель руководителя заказчика – на 6 лет 8 месяцев, – рассказал на специальном брифинге заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.

О том, как именно шла работа комиссии, рассказали эксперты, непосредственно принимавшие участие в обследовании как здания медцентра со всеми его инженерными коммуникациями, так и его оборудования, поступившего на тот момент по заказу генподрядчика.

В первую очередь, тщательно изучили систему сбора и хранения ЖРО.

– Немного приходилось в жизни осматривать объектов, в том числе и недостроенных, но то, что я увидела в 2017 году в Центре ядерной медицине в Семее, меня просто поразило. И представители подрядной организации поначалу нас пытались убедить, что им просто надо «немножко доделать», «ещё чуть-чуть», и всё будет готово. Но в данном случае «чуть-чуть» могло привести к серьёзной экологической катастрофе, – поделилась своими впечатлениями доктор технических наук, профессор ВК технического университета имени Д. Серикбаева Валентина Колпакова.

Как рассказала начальник производственно-технической группы РГП НЯЦ РК Оксана Журина, опасения, прежде всего, вызвали установленные ранее ёмкости.

– Они вообще не были предназначены для хранения жидких радиоактивных отходов. Их изготовили из неустановленного материала, толщина которого не превышала 5–6 мм. Были сварные швы, при обследовании которых выяснилось, что они имели трещины. Наличие углов в таких ёмкостях со временем привело к тому, что в них бы накапливалась радиоактивная грязь, что не позволило бы полностью очистить помещение от радиации. При этом ёмкости не были оснащены датчиками, которые должны сообщать об уровне наполненности. Также был затруднён сбор анализов для дозиметрического контроля, – отметила она.

По мнению Валентины Колпаковой, если бы систему сбора и хранения ЖРО всё-таки оставили в прежнем состоянии, это рано или поздно могло привести к двум трагедиям.

– С благодарностью отношусь к тем людям, кто в судах и на многочисленных заседаниях сумел доказать свои технические решения, не допустив оставить непригодную систему на месте. А ведь такие разговоры шли очень долго. Но было слишком много нарушений, и члены комиссии сумели доказать, что жизненно необходим демонтаж и установка совершенно новой системы. Именно система сбора и хранения ЖРО и была самым опасным местом, где, во-первых, из-за разошедшихся под давлением жидкости швов могло быть растекание радиоактивных веществ. Во-вторых, учитывая, что органические отходы, которые необходимо хранить 132 дня, лишённые перемешивания, могли в процессе гниения скопить метан, центр в любой момент мог бы взорваться, – раскрыла подробности предотвращённой трагедии доктор технических наук.

Как сообщил Бакытжан Байахметов, ущерб, нанесённый государству при монтаже бракованной системы сбора и хранения ЖРО, составил 600 млн тенге. А для установки новой системы затрачено 1,3 млрд бюджетных средств.

Инженер по спецоборудованию Сергей Матыщук отметил, что дело того стоило. Потому что теперь система сбора и хранения ЖРО, находящаяся под его присмотром, отвечает всем стандартам ядерной безопасности и не представляет угрозы ни персоналу, ни окружающей среде.

По словам Бакытжана Байахметова, для устранения нарушений и запуска необходимого гражданам Казахстана Центра ядерной медицины был принят ряд важнейших решений. Для их осуществления только для замены циклотрона, пришедшего в негодность из-за неправильного температурного режима хранения и ненадлежащих условий, было направлено 888,6 млн тенге. Из них 518 млн тенге ушли на приобретение нового циклотрона.

– При демонтаже старого циклотрона были обнаружены серьёзные нарушения скрытых строительных работ, – поделилась с журналистами директор ТОО «Фирма «Азия» Сауле Доскужанова. – Технологический проход, который по технологии должен быть толщиной 2,5 м, при вскрытии оказался практически пустым – всего 8 см бетонных стен перекрытия.

Сегодня эти нарушения полностью устранены: все стены и крышка помещения имеют толщину 2,5, а свинцовая 30-тонная дверь надёжно защищает вход в помещение циклотрона. Демонтированный циклотрон тоже пригодился, его установят в Национальном ядерном центре для проведения научных исследований и осуществления образовательных программ.

Ущерб в 1,5 млрд тенге был нанесён государству и в результате нарушений при монтаже позитронно-эмиссионного томографа и гамма-камеры. Чтобы устранить все неисправности и заменить 302 единицы испорченных запасных частей, было затрачено 1,1 млрд тенге.

Большое внимание во время проектирования и строительства Центра ядерной медицины уделено безопасности сотрудников и пациентов. В каждом помещении установлены датчики, которые позволяют автоматически управлять давлением, температурой и влажностью. В отдельных помещениях установлены дозиметры для контроля радиационного излучения.

Производственные и диагностические линии ядерного центра укомплектованы новейшим оборудованием. Все процедуры выполняют специалисты, прошедшие специализированное обучение и регулярно повышающие свою квалификацию. Это врачи радионуклидной диагностики и терапии, физики, радиохимики, инженеры, биологи, радиофармацевты и медицинские сёстры.

Подготовка кадров началась задолго до того, как центр начал работу. В 2009 году стартовал пятилетний проект МАГАТЭ по ядерной медицине, в рамках которого сотрудники ЦЯМиО прошли обучение.

– Огромная поддержка в части обучения была оказана со стороны акимата Восточно-Казахстанской области. Десятки сотрудников прошли медицинскую стажировку в рамках программы повышения эффективности системы здравоохранения в разных странах мира. Идея акима области Даниала Ахметова отправлять медработников на долгосрочное обучение сыграла большую роль. Ведь только так специалисты могут углублённо получать знания на базе ведущих мировых центров. Теперь, получив определённый опыт, они сами генерируют идеи, – проинформировал Марат Сандыбаев.

Итак, сегодня Центр ядерной медицины и онкологии собрал в одном месте всё, что нужно для диагностики и лечения населения страны от онкологических заболеваний – ценных сотрудников, новейшее оборудование, линию производства радиофармпрепаратов. Работа уникального учреждения позволит удовлетворить потребность населения страны в высококвалифицированной радиологической помощи и выйти на принципиально новый уровень современной медицины.

Софья Соболевская

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Семей