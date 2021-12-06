Первый на Востоке

Первый в Восточном Казахстане оптово-распределительный центр «Jolaman» распахнул свои двери в Семее на минувшей неделе.

Овощи местных сельхозпроизводителей по оптовым ценам можно будет приобретать не переплачивая перекупщикам. На церемонии открытия ОРЦ, приуроченной к празднованию Дня Первого Президента Казахстана и 30-летию Независимости РК, побывали аким Семея Бакытжан Байахметов и директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Кайрат Мамырбаев.

Проект, стоимость которого достигает 1,5 млрд тенге, был реализован в рамках государственной программы создания республиканской товаропроизводящей сети. Он призван помочь в решении сразу нескольких региональных проблем: обеспечить продовольственную безопасность, стабилизировать цены на сельхозпродукцию, а также значительно снизить количество посредников между крестьянскими хозяйствами и конечным покупателем.

Реализация проекта осуществлялась за счёт собственных средств ТОО «ТЛЦ «Jolaman», дочерней организацией ТОО «Корпорация «Акшын». Кроме того, государство оказало поддержку при выдаче льготного кредита по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» для приобретения современного оборудования для длительного хранения овощной и мясной продукции.

– Открытие оптово-распределительных центров в крупных городах Казахстана – одно из важнейших поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. И сегодня мы открываем первый такой центр в Восточном Казахстане. Я думаю, каждый понимает всю важность и нужность работы оптово-распределительного центра, прежде всего, для горожан, которые смогут приобретать продукцию местных крестьянских хозяйств по ценам производителей, – подчеркнул Бакытжан Байахметов.

Напомним, о необходимости создания общей системы сбыта продукции агропромышленного комплекса в Казахстане, по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева и при дальнейшей поддержке Президента РК Касым-Жомарта Токаева, заговорили ещё в 2017 году. Теперь, спустя несколько лет, эти планы находят своё воплощение в реальном секторе экономики.

Семейский ОРЦ развернулся на площади 11 га. Это бывший рынок «Сары» в районе посёлка Жоламан, где в начале 2000-х годов проводились ярмарки выходного дня. Но условия для торговли там оставляли желать лучшего, и ярмарки перенесли в ТРЦ «Северный».

Для строительства корпорация «Акшын» вложила 400 млн тенге собственных средств. Ещё 473 млн тенге составил кредит в Банке ЦентрКредит, который был поддержан Фондом «Даму». Фонд субсидирует 9% годовой ставки по кредиту, оставшиеся 6% выплачивает сам заёмщик. По словам советника президента корпарации «Акшын» Сулеймена Медеуова, это большое подспорье предпринимателям со стороны государства.

ОРЦ «Jolaman» включает в себя оптово-распределительный склад площадью 7,5 тыс. м2 мощностью одновременного хранения до 5 тыс. тонн овощей и картофеля, кросс-док на 50 большегрузных машин для торговли с машин, морозильную и холодильную камеры по 40 тонн мяса каждая, откормочную площадку на 300 голов КРС и лошадей и многое другое. Кроме того, на территории центра уже проходит постоянно действующая ярмарка на 200 мест, где реализуют свою продукцию – мясо, молоко, сметану и овощи – сельхозтоваропроизводители региона. Кстати, в настоящее время в закрома ОРЦ уже заложены овощи и картофель, приобретённые у крестьянских хозяйств в самый разгар уборочной кампании, когда цены на овощи самые низкие на рынке.

По сути открытие ОРЦ преследовало одну, но очень значимую цель: хранение и реализация по сниженным ценам для населения социально значимых продуктов питания и плодоовощной продукции. Работая напрямую с фермерами, руководство торгового предприятия намерено стабилизировать цены на рынке, особенно на товары первой необходимости. Именно поэтому главными партнёрами ОРЦ будут сельхозтоваропроизводители Восточно-Казахстанской области.

Ответственные отделы городского акимата получили задание организовать к новому торговому центру регулярное сообщение общественным транспортом для удобства жителей и гостей города.

По мнению директора Региональной Палаты предпринимателей ВКО, идея открытия подобных оптово-распределительных центров в разных уголках Казахстана витала в воздухе 16 лет. И Марат Курманбай, член Союза оптово-распределительных центров Казахстана, решил реализовать этот важный проект в развитии региональной экономики и обеспечении продовольственной безопасности.

– Так как торговля не относится к приоритетным секторам экономики, Союз ОРЦ Казахстана считает, что требуется дополнительная поддержка оптово-распределительным центрам со стороны государства, а именно: создание «зелёного коридора» на границах с КНР, Узбекистаном, Таджикистаном с целью обеспечить казахстанцев дешёвыми овощами и фруктами из этих стран; создание отдельных программ для увеличения торговых и складских объектов; предоставление земель с подведёнными коммуникациями для осуществления торговой деятельности; закуп гарантированного объёма товаров, работ и услуг у субъектов торговли; предоставление доступа к банковским кредитным услугам как для пополнения оборотных средств, так и для реализации начатых и намеченных инвестиционных проектов; применение в системе субсидирования АПК принципа «льготы в обмен на обязательства», то есть при получении субсидий сельхозтоваропроизводитель обязан поставлять определённый объём продукции через стабфонды на ОРЦ; субсидирование части расходов на строительство торговых объектов; информационная поддержка в целях налаживания хозяйственной связи между производителями и организациями торговли и другие, – перечислил рекомендации Союза ОРЦ и НПП «Атамекен» Кайрат Мамырбаев.

По словам Марата Курманбая, работа с крестьянскими хозяйствами – лишь первый этап работы ОРЦ. В планах авторов проекта – масштабное развитие торгового туризма на его территории. Здесь даже планируют открыть музей торговли Семейского региона. Ведь Семей – город торговый, издревле стоящий на пересечении сразу нескольких маршрутов Великого Шёлкового пути. И его современное географическое положение нисколько не уменьшило значение города в развитии внутренней и международной торговли. Подтверждением тому и служит открытие первого в области оптово-распределительного центра.

Софья Соболевская

Семей