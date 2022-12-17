Проект «Первое рабочее место» в Казахстане реализуется с 2021 года как часть Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы и предусматривает трудоустройство молодёжи не старше 29 лет без опыта работы. Также в нём можно участвовать и без профессионального образования.

В Бородулихинском районе согласно проекту работодатель на основе договора с Центром занятости населения трудоустраивает участника на работу сроком не более чем на 18 месяцев, при этом Центр занятости населения субсидирует оплату труда в размере 30 МРП – в 2022 году сумма составила 91 890 тг.

По данному проекту в 2022 году шесть человек были трудоустроены помощниками продавца в ТОО «SOUZ4» и ТОО «Коростелевское», помощником инженера по охране окружающей среды в ТОО «Восток Лес Индустрия», помощником юриста в ТОО «Полюс Арсенал», преподавателем английского языка в ТОО «Агентство стремлений и развития Ернура и Амира ACPEA», помощником преподавателя в КГУ «Центр изучения государственного и других языков Бородулихинского района области Абай».

Ещё раз напомним, что участвовать в проекте «Первое рабочее место» молодые люди могут в течение 18 месяцев. После его завершения участнику предоставляется возможность трудоустроиться на постоянное рабочее место ещё на год. По правилам участия в проекте, зарплата составляет не менее 30 МРП, но может быть установлена выше по решению местного исполнительного органа. Также работодатель может ввести дополнительные надбавки к заработной плате.

Татьяна Катикеева