Образование

Педагоги показали класс 

Определены победители конкурса «Лучший преподаватель вуза – 2020». 

29.01.2021
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По информации Министерства образования и науки РК, в конкурсе участвовали 623 претендента из 73 высших учебных заведений республики. Работу преподавателей оценивали по следующим показателям: качество преподавания и научно-исследовательская деятельность. 

Впервые в этом году для исключения субъективности подача заявок на участие в конкурсе «Лучший преподаватель вуза – 2020», процедура проверки документов, а также апелляция проводились посредством информационной системы МОН РК в онлайн-режиме. 

– Полученные баллы были опубликованы в информационной системе и дали возможность претендентам конкурса ознакомиться с результатами онлайн, – сообщили в Министерстве образования и науки РК. – Следует отметить, что в случае несогласия конкурсанты могли оспорить оценки экспертов. Всего на апелляцию подали 280 человек, показатели 73 претендентов были пересмотрены. 

На финальном этапе в целях проверки работ претендентов была создана Республиканская экспертная комиссия. В её состав вошли сотрудники Проектного офиса по противодействию коррупции МОН РК ADAL BILIM, учёные и преподаватели, в том числе победители конкурса предыдущих лет. 

Так, обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» стали 150 человек из 48 вузов страны. Как отметили в МОН РК, победителям предоставляется возможность пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации. 

Ярко себя проявили и педагоги из Восточно-Казахстанской области. Победителями республиканского конкурса от ВКТУ имени Д. Серикбаева стали: доцент Школы информационных технологий и интеллектуальных систем, кандидат технических наук Елена Блинаева, доцент Школы наук о Земле и окружающей среде, кандидат технических наук, ассоциированный профессор Жанат Идришева и доцент Школы бизнеса и предпринимательства, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор Салтанат Суйеубаева. 

Также в числе обладателей этого высокого звания есть преподаватели ВКУ имени С. Аманжолова: доктор PhD, доцент кафедры экологии и географии Назгуль Женсикбаева, доцент кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий Айжан Тлебалдинова, доктор PhD, старший преподаватель кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий Салтанат Адиканова. 

Гульжан Естаева 

Фото из открытых источников

29.01.2021
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