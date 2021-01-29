Педагоги показали класс 

По информации Министерства образования и науки РК, в конкурсе участвовали 623 претендента из 73 высших учебных заведений республики. Работу преподавателей оценивали по следующим показателям: качество преподавания и научно-исследовательская деятельность.

Впервые в этом году для исключения субъективности подача заявок на участие в конкурсе «Лучший преподаватель вуза – 2020», процедура проверки документов, а также апелляция проводились посредством информационной системы МОН РК в онлайн-режиме.

– Полученные баллы были опубликованы в информационной системе и дали возможность претендентам конкурса ознакомиться с результатами онлайн, – сообщили в Министерстве образования и науки РК. – Следует отметить, что в случае несогласия конкурсанты могли оспорить оценки экспертов. Всего на апелляцию подали 280 человек, показатели 73 претендентов были пересмотрены.

На финальном этапе в целях проверки работ претендентов была создана Республиканская экспертная комиссия. В её состав вошли сотрудники Проектного офиса по противодействию коррупции МОН РК ADAL BILIM, учёные и преподаватели, в том числе победители конкурса предыдущих лет.

Так, обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» стали 150 человек из 48 вузов страны. Как отметили в МОН РК, победителям предоставляется возможность пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации.

Ярко себя проявили и педагоги из Восточно-Казахстанской области. Победителями республиканского конкурса от ВКТУ имени Д. Серикбаева стали: доцент Школы информационных технологий и интеллектуальных систем, кандидат технических наук Елена Блинаева, доцент Школы наук о Земле и окружающей среде, кандидат технических наук, ассоциированный профессор Жанат Идришева и доцент Школы бизнеса и предпринимательства, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор Салтанат Суйеубаева.

Также в числе обладателей этого высокого звания есть преподаватели ВКУ имени С. Аманжолова: доктор PhD, доцент кафедры экологии и географии Назгуль Женсикбаева, доцент кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий Айжан Тлебалдинова, доктор PhD, старший преподаватель кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий Салтанат Адиканова.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников