Печальные страницы истории

Ежегодно, начиная с 1997 года, в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. 31 мая – одна из самых трагических страниц истории. Продолжавшиеся несколько десятилетий репрессии затронули судьбы миллионов людей, оставив глубокую рану в их сердцах.

Этот день имеет особый смысл для нашей страны. Восточно-Казахстанская область приняла и стала второй родиной для многих депортированных народов – корейцев, немцев, чеченцев, ингушей, поляков… Благодаря радушию, теплу приютившего их казахского народа многим удалось выжить в суровые годы гонений и голода. В одном из обращений по случаю Дня памяти жертв политических репрессий Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Сострадание и помощь со стороны казахского народа помогли им выжить и обрести надежду. Таковы были результаты трагического эксперимента под лозунгом «светлого будущего коммунизма». Подобное бывает, когда вместо эволюционного развития происходят революции. Открывающиеся в разных регионах страны монументы «Қазақ халқына мың алғыс» являются проявлениями чувства искренней благодарности разных народов, которые нашли кров на казахской земле. Несмотря на масштаб потерь, наш народ сохранил свои лучшие национальные черты. Не ожесточился. Сохранил вековую мудрость. Но он всегда будет помнить об этих страшных испытаниях, беречь и ценить величайшее достояние – нашу независимость. …Социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий международный авторитет Казахстана являются надежной гарантией от тех потрясений, которые наш народ пережил в XX веке. Мы должны ценить эти достижения, чтобы никогда не повторить печальные страницы прошлого».

В числе тех, кто подвергся насильственному переселению, – семья жительницы Усть-Каменогорска Лидии Роот. Потомок репрессированных немцев Поволжья поделилась воспоминаниями о депортации своих родных.

– Наша семья, как и многие другие, много претерпела в годы политических репрессий, – рассказала Лидия Генриховна. – Мои родные жили в городе Бальцер Саратовской области. После начала Великой Отечественной войны бабушку Марию Яковлевну с детьми депортировали.

Депортация проходила в очень жёстких условиях. На сборы давали всего сутки, а возле каждого дома стояли солдаты с автоматами. Люди успели взять с собой только самое необходимое.

Никто не мог осознать до конца всю суть происходящего, но, оказалось, что впереди семью Роот ждут ещё более серьёзные испытания. Бабушку с маленькими дочерями – Марией и Мариной сослали в село Хуторки Алтайского края, где её ждал изнурительный труд на лесоповале. Там она потеряла один глаз. Большей трагедией стала смерть младшей дочери. Среднего сына – Александра отправили на Урал, а младшего – 16-летнего Виктора – в кемеровские шахты. Там он получил травму тазобедренных костей, его придавило вагонеткой. Отец Лидии Генрих в то время уже служил в армии в артиллерийском полку. Но в ноябре 1941 года его, как и всех немцев, которые находились в рядах Советской армии, депортировали.

– Папу сослали в посёлок Белоусовка Восточно-Казахстанской области, – поделилась Лидия Роот. – Он работал в шахте, за добросовестный труд его даже наградили медалью. Здесь же во время строительства обогатительной фабрики он познакомился с моей мамой Марией Колпаковой.

Немецкий спецпоселенец и русская девушка полюбили друг друга и собирались пожениться, но в то время зарегистрировать их интернациональный брак было невозможно. Поэтому им пришлось жить в гражданском. В сентябре 1945 года на свет появилась маленькая Лида. Родители были вынуждены дать девочке фамилию матери и отчество дедушки. Лишь спустя более полувека, в 1996 году, героиня повествования восстановила документы и стала Лидией Генриховной Роот.

– Мы находились под надзором соответствующих органов, – отметила Лидия Генриховна. – Помню, когда была маленькой, проснулась среди ночи и увидела, что дома чужие ходят и что-то проверяют. Мне ещё долго снились тревожные сны. Жертв политических репрессий реабилитировали в 1956 году, и то только на бумаге. Фактически справка о реабилитации моему отцу пришла лишь в 1991 году…

В 1948 году в семье родился младший брат Лидии Владимир. Его уже записали на имя отца, тогда же Генриху и Марии наконец удалось узаконить свои отношения. Годом ранее в судьбе главы семейства произошло ещё одно значимое событие – ему удалось воссоединиться с родными, которые волею тоталитарного режима находились в разных уголках Советского Союза. Все родственники жили в Белоусовке – ввосьмером в одной комнате. Как говорится, в тесноте да не в обиде. После тяжелейших испытаний, которые пришлось пережить, теснота стала маленьким неудобством, на которое не обращали внимания. Главное, что живы и все вместе.

Позже Лидия Генриховна окончила медицинский институт в Семее и отдала 48 лет своей жизни врачебному делу. Пойдя по стопам родителей, она вышла замуж за русского. В интернациональном браке родились двое детей. Сын живёт в Усть-Каменогорске, а дочь – в Германии. К слову, она уговаривала маму переехать, однако Лидия Роот отказалась.

– Моя Родина здесь, в Казахстане, – подчеркнула она. – Я родилась здесь, у меня здесь друзья, общественная жизнь. Казахский народ очень гостеприимный, с уважением относится к старшему поколению, везде почёт и внимание. Живу и радуюсь.

Кстати, об общественной жизни. Однажды Лидия Генриховна решила освоить родной язык, для этого пришла в немецкий центр. Сейчас она – руководитель немецкой фольклорной группы Maiglöckchen. Помимо этого, ведёт Frauen-клуб – здесь поют, рассказывают стихотворения, совершенствуют кулинарные навыки, а также группу здоровья, для посетителей которой подбирает физические упражнения и проводит тренировку. Ещё героиня повествования активно путешествует – она побывала в Германии, Франции, Таиланде… и останавливаться на этом не собирается. Как признаётся Лидия Роот, раньше, во времена тяжёлого детства, она и представить не могла, что перед ней откроется столько возможностей. Всё благодаря тому, что мы живём под мирным небом.

– Хочу, чтобы во всём мире был мир, – резюмировала Лидия Роот. – Когда мирное небо над головой, тогда все мечты воплощаются в жизнь. Пусть наш народ остаётся таким же приветливым, добродушным, уважает друг друга и сохраняет все национальные ценности.

Александра Исаева

Фото из архива Лидии Роот