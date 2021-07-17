Печальные последствия

За минувшую неделю в регионе из-за неосторожного обращения с огнём погибли пять человек.

Пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности привело к трагедии сразу в нескольких населённых пунктах. Так, в Усть-Каменогорске в дачном обществе «Металлург-2» загорелся жилой дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы пожаротушения ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв – погиб мужчина 1960 года рождения.

В Серебрянске огонь охватил деревянные конструкции хозяйственных построек, крышу и веранду жилого дома на общей площади 130 квадратных метров. При пожаре погиб мужчина 1985 года рождения

В Риддере вспыхнули деревянные конструкции блока хозяйственных построек, а также стена и крыша веранды дома на общей площади 145 квадратных метров. Печальными последствиями пожара стала смерть троих человек – женщины 1934 года рождения и двух мужчин 1959 и 1994 года рождения.

– Виновниками бытовых пожаров чаще всего являются собственники недвижимости, которые пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности при курении, пользовании электронагревательными приборами, приборами освещения с открытым пламенем, – рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Особенно опасно нарушение требований пожарной безопасности в чердачных помещениях, коридорах (сенях), кладовых и различных хозяйственных постройках, так как там может быть бесконтрольное развитие очага возгорания.

Как отмечают специалисты, возникновение чрезвычайных ситуаций, итог которых может быть трагичен, можно предотвратить. Для этого необходимо лишь ответственно относиться к своей жизни и жизни близких людей. Лучшая профилактика – соблюдение элементарных мер предосторожности.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО