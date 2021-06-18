Пчёлы «летят» на экспорт в Монголию

Очередная партия пчелопакетов подготовлена к отправке монгольским деловым партнёрам в хорошо известном в регионе крестьянском хозяйстве «Пасека». Из Восточного Казахстана необычный живой груз в специальных ящиках проделает длительный путь на грузовом автомобиле до самого места назначения.

Территория пчеловодческого хозяйства напоминает настоящий оазис под боком промышленного города. Неподалёку находится Иртыш, вокруг расположены дачные товарищества, всюду деревья и зелень. Для пчёл на самом деле здесь оптимальное место, поскольку нет городского шума, обилие различных медоносов, свежий воздух.

– Ещё здесь птицы лесные поют, кукушка постоянно кукует, зайцы часто пробегают по территории, – улыбается Алексей Касымбаев. – Какого они цвета, вы спрашиваете. Конечно, серая их летняя шуба. Зимой, когда снег выпадет, снова она будет белой после осенней линьки.

Представитель второго поколения семейной династии пчеловодов встретил нас на площадке, где установлены в несколько рядов пчелиные ульи. Дух захватывает при виде подобной пасторали. Кругом летают и жужжат пчёлы, а два пасечника в шляпах с сеткой проверяют ульи, занимаются привычным делом. Алексей советует нам не делать резких движений и не стоять на пути пролёта пчёл.

– Тогда они вас не тронут. Вообще, сейчас пчёлы не такие злые, чтобы нападать и жалить прохожих, – говорит наш собеседник. – Погода стоит хорошая, пчелиные семьи полностью в работе, заняты сбором нектара. Им некогда злиться да отвлекаться на праздных посетителей.

ПОСЛЕ КАРАНТИНА

Готовые к отправке пчелопакеты представляют собой специальные ящики, в которых есть отверстия для доступа воздуха. Внутри находятся по восемь рамок с восковыми сотами и пчёлами. Слышится озабоченный явственный гул и чувствуется напряжённая работа крылатых тружениц. На стенках ящика этикетки с контактами отправителя, а также подробные реквизиты получателей живого ценного груза.

Характерно, что крылатые особи перед отправкой на экспорт проходят карантин временным сроком в тридцать дней. Обращаем внимание, как совершенно по-новому мы воспринимаем давно известное слово, вкладываем в него вполне определённый смысл. Оно стало вдруг непомерно функциональным из-за злополучной пандемии, которая за год с небольшим в корне изменила весь мир и всех нас.

– Сегодня на календаре середина июня, летний сезон почти в разгаре. Мы учитываем этот фактор, – продолжает Алексей. – Пока пчелы доедут до конечного пункта своего назначения, пройдёт ещё время. Потому нам важно, чтобы по приезду они сразу включились в работу и как настоящая и сильная пчелиная семья обеспечили медосбор до осени.

ЗОЛОТОЕ КАЧЕСТВО

Далее наша беседа продолжается с участием главы как семейной династии, так и крестьянского хозяйства «Пасека» Валерия Касымбаева. Труд его коллектива и качество продукции в конце 2020 года были отмечены на уровне страны весомой победой в конкурсе «Алтын сапа».

По словам корифея отрасли пчеловодства, работать можно и нужно при любых обстоятельствах, не взирая ни на пандемию и локдауны, ни на другие веские причины. С партнёрами из Монголии хозяйство развивает связи уже седьмой год подряд. В дружественной стране также есть места, пригодные для разведения пчёл и получения мёда. На государственном уровне принята и строго выполняется программа продвижения древнего и важного промысла. На руку деловым партнёрам многие положительные факторы. В их числе общие корни, схожесть и близость культуры, отсутствие языкового барьера, поскольку многие коллеги проходили обучение в прежние времена в странах СНГ. Они сами выбрали в качестве образца для подражания и обмена опытом специалистов Восточного Казахстана. Они известны как лидеры не только в своей стране, но и других государствах ближнего и дальнего зарубежья. Так что тесными узами стороны связаны на долгие времена.

– Нынче это будет уже вторая партия пчелопакетов для монгольских коллег, – говорит Валерий Касымбаев. – В первый раз мы отправили около 900 пчелосемей, в чём заключается высший уровень развития и ведения отрасли пчеловодства. Вы только представьте, какой долгий путь должны выдержать пчёлы, быть живыми и невредимыми! Включиться сразу в работу, адаптироваться к местности. В этом будет большая заслуга наших специалистов, которые умеют создать все условия для раскрытия их потенциала.

Недаром в Монголию активно приглашают коллег из Усть-Каменогорска, чтобы учиться вживую, также перенимать опыт не просто в теории, но и на практике. В КХ «Пасека» даже на территории базового хозяйства всё устроено разумно и практично. Неподалёку от офиса есть симпатичный деревянный домик, где возможны сеансы с использованием невероятной энергии пчёл: сон на ульях.

ЖАЛО КАК ШПРИЦ

Каждая мелочь имеет значение. Люди знают о пользе пчелиных укусов. Местные пчеловоды переносят их очень легко. Видимо, организм адаптируется и реагирует не так болезненно. Водитель грузовика, стоящего под загрузкой, решил между делом апробировать на себе апитерапию и посадить пчелу на поясницу. Укол её жалом и характерная боль воспринимается с непривычки как стресс или шок. Не секрет, что некоторым вообще противопоказано подобное. Ясно, почему пчелу сравнивают с одноразовым шприцем. Выплеснув дозу пчелиного яда, она прощается с жизнью, и эта жертвенность обернётся пользой здоровью человека.

Тем временем автомобиль загружается продукцией для столицы Казахстана и профессиональным инвентарём для коллег. В Акмолинской области живёт и работает тоже немалое число энтузиастов и фанатов медовой отрасли. Им нужны для работы инструменты, препараты, спецодежда, поставляемые коллегами с заводов по их производству.

В фасовочном цехе мёд янтарного, золотистого цветов разливается в подходящую тару. На Востоке обычно очень трудно удивить ассортиментом целебного нектара. Однако на сей раз автора ввело в приятное замешательство нечто новое и оригинальное. В специальном оборудовании, что сверкает хромом и никелем, взбивается медовый крем. По вкусу и цвету нежная продукция претендует на эксклюзив.

НАУКА В ПОМОЩЬ

На днях в ВКУ им. С.Аманжолова состоялся круглый стол по вопросам интеграции науки и бизнеса. Они рассматривались на примере конкретных и перспективных отраслей экономики ВКО: рыбоводства и пчеловодства. В диалоге вузовских учёных и практиков от имени коллег региона принял участие Валерий Касымбаев. Подобное партнёрство он расценивает в позитивном ключе и готов вложить все усилия для достижения совместных и крайне необходимых научных исследований, результатов.

– С большим желанием и удовольствием принимал участие в обсуждении актуальной тематики на стыке науки и практики, – рассказывает руководитель хозяйства. – Нас особенно интересуют вопросы, связанные с генетикой. В университете нам показали лабораторию и специальное оборудование. Всё это необходимо для проведения разных исследований. Научная база и материально-техническое оснащение университета позволяют сообща заниматься актуальным генетическим направлением в пчеловодстве. В подобном отношении союз учёных и реального бизнеса с производством способен приносить свои весомые плоды.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Восточный Казахстан является родиной пчеловодства. Здесь проводились форумы коллег из медовой отрасли, в которых охотно участвуют местные кадры и разные гости. Как не вспомнить тут о фестивалях мёда, организуемых на международном уровне. По мнению Валерия Касымбаева, общение со специалистами мирового масштаба и уровня придало мощный импульс развитию древнего промысла. А сейчас пасечники ВКО поставляют продукцию на экспорт, хотя пандемия усложнила многое в процедуре отгрузки.

Можно долго перечислять, с кем сегодня общаются и работают пчеловоды региона. Однако в планах коллег на перспективу значатся высокоразвитые страны. Такие, как Япония, например. В прежние годы имело хождение множество легенд по поводу поставок мёда в Страну цветения сакуры. Тогда было трудно отличить, где есть вымысел или быль. Как на самом деле ценилось своеобразное жидкое золото Казахстана? Трудно сказать, а выяснить не мешало бы.

– Не устаю повторять, что наш казахстанский мёд является настоящим брендом, – убеждён Валерий Касымбаев. – Нет ничего лучшего, чем продукция, собранная пчёлами с медоносов Алтая! Если всё будет по плану, то осенью Алексей в составе делегации страны посетит Японию. Есть мысли по освоению нового рынка для продукции пчеловодов Восточного Казахстана.

По словам профессионала сладкой отрасли экономики области, есть информация, что нашу продукцию порою поставляют в Страну восходящего солнца традиционные покупатели. Однако уже от своего имени, под собственной маркой. Если там существуют спрос и сбыт, то почему бы самим не наладить прямые поставки отечественного продукта. Под престижным знаком «Произведено в Казахстане», способным сделать узнаваемой нашу страну за океанами.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета