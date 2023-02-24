Парад звёзд Байжигита

В Усть-Каменогорске прошёл вечер музыкальной эйфории – праздничное настроение на концерте «Жұлдыздар шеруі» горожанам создавали артисты оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита, солисты КГКП «Ертіс Концерт» и приглашённые гости.

В этот вечер на сцене концертного зала вместе с известными казахскими кюями и произведениями мировой классической музыки звучали композиции в стиле нео-классика.

– Сегодня мы исполнили произведения в новом жанре, новом направлении в музыке, сочетание сыбызгы, прима кобыза, бас кобыза, кыл кобыза, флейты. Это показатель того, что прелюдии, которые встречаются в инструментальных произведениях, можно передать не только с помощью скрипки, но и казахских народных инструментов, – отметил приглашённый дирижёр концерта, профессор Казахского Национального Университета искусств, заслуженный деятель РК Даурен Глымов.

Этот концерт стал итогом мастер-классов маэстро, которые прошли месяц назад. К тому же музыкальный вечер ознаменовал начало концертной деятельности оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита по районам Восточно-Казахстанской области в текущем году.

– Наши музыканты исполнили концертную программу, которую разучили на уроках Даурена Глымова в январе, также зрители смогли насладиться выступлениями именитых музыкантов из Астаны, – рассказал дирижёр оркестра казахских народных инструментов им. Байжигита Шалкар Рысханов.

Один из гостей вечера – Санджай Альмишев, человек-оркестр, владеющий практически всеми казахскими народными музыкальными инструментами.

– В течение последних двух дней мы интенсивно репетировали совместно с оркестром, готовились к сегодняшнему выступлению. Помимо сыбызгы, кобыза и других казахских фольклорных музыкальных инструментов я сыграю один номер на армянском дудуке, – поделился перед концертом известный музыкант.

Прелюдия «World dance», которую Санджай Альмишев исполнил вместе со своими коллегами, относится к неоклассической музыке. Композиция заставила слушателей испытать различные чувства, переводя с задумчиво-печального настроения на романтический лад и резко сменяя его оркестровым драйвом.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало взаимодействие маэстро Даурена Глымова со зрителями: во время исполнения «Радецкого марша» Иоганна Штрауса он дирижировал не только оркестром, но и аплодисментами зала, придавая тем самым игривость композиции.

– Я осталась под большим впечатлением от концерта! Хорошо знакома с творчеством нашего земляка Шалкара Рысханова, благодаря его усилиям и труду оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита сейчас широко известен публике. Выступление дирижёра Даурена Глымова вижу в первый раз и впечатлена его невероятным взаимодействием как с оркестром, так и со зрителями. Весь концерт прошёл на одном дыхании, – поделилась своими эмоциями от музыкального вечера зрительница Гульбаршин Абылгазинова.

Украшением и завершающим аккордом концерта стало выступление сборного ансамбля юных домбристов Усть-Каменогорска, среди которых были музыканты колледжа искусств, ансамбль «Мұрагер» из средней школы №16 имени Заки Ахметова и ансамбль «Шығыс сазы» средней профильной школы №45. Ребята исполнили кюй Курмангазы «Сарыарқа», который стал замечательным завершением вечера.

Аяужан Утеулинова

Фото автора