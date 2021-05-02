Палитра Великой степи

Восточно-Казахстанский музей искусств запустил масштабный проект – областной фестиваль искусств «Дала дидары».

В рамках фестиваля, посвящённого 30-летию Независимости Республики Казахстан, до декабря 2021 года в стенах музея ежемесячно будут проводиться выставки произведений изобразительного искусства. На этих выставках вниманию зрителей представят работы художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства из разных уголков Восточного Казахстана. В проекте планируется участие делегаций из 17 городов и районов области.

По завершении всех выставок специалисты музея выберут лучшие произведения для итоговой экспозиции, которая готовится ко Дню Независимости РК. Накануне праздничного мероприятия жюри определит призёров конкурса, которым вручат призы.

– Проект реализуется в рамках программы «Рухани жаңғыру» с целью создания нового импульса для развития культуры региона в целом, в том числе и всех видов изобразительного искусства в районах, – подчеркнула главный специалист отдела культуры и искусства Управления культуры ВКО Гульжан Казимова.

Своими работами фестиваль «Дала дидары» открыла делегация из Кокпектинского района. Программа была насыщенной – сначала знакомство с вокальными коллективами района и видеоролик об известных личностях и природе этого края.

В исполнении ансамбля «Інжу-маржан» прозвучала народная песня «Жанай керім». Также посетители музея насладились творческими номерами вокального квартета и акына Фархата Таянкенова.

Впереди было самое интересное – открытие выставки. Как точно подметили сотрудники ВК музея искусств, экспозиция помогла убедиться в том, что ежедневные бытовые заботы, хозяйственная и производственная деятельность не мешают кокпектинцам видеть красоту природы их родины.

В экспозиции представлены практически все виды изобразительного творчества от 18 художников и мастеров – живопись, графика, изделия декоративно-прикладного искусства. Для обозрения выставлены 54 работы.

Выставку украсили тускииз Осергуль Мамидолы из села Сарыбель, украшенный изысканным орнаментом, картины Эльмиры Изгуттиновой, Серикбая Рсымбетова, Сергея Булгака.

– Особой художественной ценностью обладают картины Гульгины Ахметкалиевой из окрашенного войлока и вышивка крючком Асхара Танжарык, – отметили экскурсоводы. – Достойно представлен также такой сложный жанр, как портрет. Образ Абая Кунанбайулы, выполненный методом выжигания по дереву, представили Берик Тусупов и Мурат Умитпаев.

Творческую эстафету Кокпектинского района продолжил район Алтай. В связи с карантинными ограничениями концертная программа была подготовлена в видеоформате.

– Каждая выставка наших мастеров народного искусства – это всегда открытие мира красоты. Очень часто при встрече с работами талантливых художников получаешь нечто большее, чем просто эстетическое удовольствие, это настоящая радость, – сказала руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков района Алтай Еркежан Алтынгажикызы. – Поэтому хочется, чтобы, побывав на этой выставке, каждый унёс с собой радость от общения с прекрасным.

Многообразие представленных работ удивляет – фотографии, картины, ювелирные украшения, а также роспись по металлу и художественная резьба.

Внимание зрителей приковывают к себе яркие и запоминающиеся картины Николая Никшина «Париж», «Кони на водопое», «Медведица с медвежатами» и «Скачок в будущее».

– Не менее замечательные пейзажи принадлежат кисти Светланы Филоновой. Со школьных лет она проживает в посёлке Новая Бухтарма. Светлана инвалид третьей группы по слуху, но это не помешало ей получить специальность мастера-художника и дизайнера, – поведала экскурсовод. – В её работах нашли воплощение два вида изобразительного искусства – живопись и элементы декоративно-прикладного искусства. В картинах наряду с маслом она использует бересту.

Также следует отметить работы художника Шамиля Почтарёва – это «Зима в деревне», «Весеннее настроение», «Осеннее утро», «Скалистый берег» и «Утёс». Примечательно, что рисованием он увлёкся только после выхода на пенсию.

Произведения декоративно-прикладного искусства представил публике преподаватель художественного труда из посёлка Новая Бухтарма Василий Заичкин. Интерес к художественной резьбе по дереву ему привил дедушка, всю жизнь проработавший плотником. Основной материал для резьбы – фанера, которую мастер превращает в красивейшие вазы, светильники, шкатулки и другие предметы быта.

Взор приковывают к себе и ювелирные изделия с традиционным казахским орнаментом от преподавателя технологии средней школы № 9 города Алтая Аслана Кадырханова. Среди них – обручальные кольца в национальном стиле, браслеты, серьги и кулоны из серебра.

Вместе с тем здесь можно встретить и работы фотохудожников Виктора Паушкина, Владимира Микова, Радия Мантова и Дмитрия Глазьева.

Напомним, с этими и другими удивительными работами мастеров Алтая можно ознакомиться в малом зале Восточно-Казахстанского музея искусств. Выставка произведений изобразительного искусства будет работать до 25 мая.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева и Тлеубека Шаяхмета