Ожидаемый эффект

В 2017 году понятие «индустрия 4.0» прочно вошло в систему народного хозяйства Казахстана. Тогда Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости технологической модернизации экономики с упором на цифровизацию и создание новых отраслей.

«Следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а затем этот опыт широко распространить. В 2018 году необходимо начать разработку третьей пятилетки индустриализации, посвящённой становлению промышленности «цифровой эпохи», – было сказано в Послании Главы государства народу Казахстана.

С тех пор во многие сферы отечественной экономики начали внедрять элементы индустрии 4.0. Огромное внимание уделяется вопросам повышения конкурентоспособности производимой продукции путем внедрения на предприятиях современных технологий, модернизации и цифровизации производства. По велению времени осуществляется масштабная технологическая модернизация экономики. Стало очевидно, что внедрение цифровых технологий на предприятиях позволило повысить производительность и качество выпускаемой продукции.

Одним из пионеров в цифровизации промышленности стала национальная атомная компания «Казатомпром». Ещё в 2016 году одна из её структурных компаний, SaUran, запустила пилотный проект «Цифровой рудник».

Эта информационная система обеспечивает оптимальный производственный процесс, следит за расходованием реагентов, сокращает простои оборудования, оперативно выявляет и устраняет нештатные ситуации. К 2025 году экономический эффект от её работы должен составить более 12 млрд тенге.

Дочернее предприятие «Казатомпрома», Ульбинский металлургический завод, разрабатывает технологии 3D-печати. С помощью 3D-принтеров здесь планируют запустить выпуск имплантов из тантала, хорошо совместимого с организмом человека. Кроме того, эти технологии позволят печатать детали оборудования для уранового производства. По итогам внедрения технологий к 2020 году ожидается экономический эффект в два миллиарда тенге.

Другая горнорудная компания ВКО, ТОО «Казцинк», внедряет сразу семь проектов по цифровизации. В компании считают, что инновационные разработки позволят создать единую базу информации по всем производственным данным, а также планировать деятельность рудников и карьеров на несколько лет вперёд.

По информации руководителя областного Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ержана Шурманова, в ВКО в 2019 году разработана и утверждена Дорожная карта по цифровизации промышленности.

Предприятия региона проводят технологическую модернизацию производства с применением элементов индустрии 4.0. До 2025 года планируется реализовать 21 проект по внедрению цифровых технологий с объемом инвестиций 17,4 миллиарда тенге. Проекты финансируются за счет их собственных средств.

Ожидается, что экономический эффект составит 37 миллиардов тенге.

В настоящее время шесть предприятий региона используют цифровые технологии. Это ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет», ТОО «KAZMineralsAktogay», АО «Азия Авто», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Бухтарминская цементная компания».

– Всего за истекший период реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» завершено 11 проектов, – проинформировал Ержан Шурманов. – Их общая стоимость составляет 11 миллиардов тенге. В том числе в 2019 году шесть проектов на сумму 9,5 миллиарда тенге.

Как отметил руководитель областного Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, четыре из них реализованы ТОО «Казцинк». В качестве примера он приводит проект «Внедрение системы управления мобильным персоналом в коротких промежутках времени Pitram на Малеевском руднике в районе Алтай. Проект стоимостью 587 миллионов тенге завершен в декабре 2017 года. Его реализация позволила создать автоматизированную систему управления операционной деятельностью рудника, получать информацию о работе оборудования, перемещении и местонахождении персонала в реальном времени. Система позволяет быстро обработать большие объёмы информации, есть 3D-визуализация. С внедрением проекта реализована концепция управления мобильным персоналом в коротких промежутках времени с использованием IIoT (концепция, при которой различные промышленные устройства, такие как датчики или оборудование, объединены в сеть через Интернет) на подземном руднике. Эффект от реализации проекта был ожидаем. Как итог – повышение уровня безопасности горных работ за счет отслеживания местонахождения оборудования и работников в шахте, повышение производительности и улучшение условий труда. В течение пяти лет за счет внедрения проекта планируется получить экономический эффект в размере 1 367 млн тенге, снизить операционные затраты на 10 процентов.

В 2020 году АО «УМЗ» планирует реализовать проект стоимостью 479,6 миллиона тенге.

На сегодняшний день цифровые технологии широко внедряются и на более мелких предприятиях региона. Например ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Ульба-Электро». Фирма является отечественным производителем насосного и электротехнического оборудования для ЖКХ, водоснабжения, теплоснабжения, аграрной, горной, металлургической, урановой, химической промышленности.

– Пока на нашем предприятии автоматизировано свыше 20 процентов объема производственных процессов, – рассказал представитель компании Андрей Тютюников. – Со следующего года мы начнем наращивать темпы по внедрению цифровых технологий. Это наши приоритетные задачи.

Ещё одним предприятием, где успешно и активно внедряются передовые технологии, является ТОО «Силумин Восток».

Как отметила директор по развитию завода Зоя Новолодская, руководствуясь поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разработать комплекс регуляторных и стимулирующих мер по развитию элементов индустрии 4.0, в том числе расширению проекта «Модельные цифровые фабрики», использованию искусственного интеллекта, Интернета вещей и других IT-технологий, компания «Силумин-Восток» изначально внедрила и продолжает совершенствовать гибкую инфраструктуру, объединяющую все элементы управления на собственном предприятии.

– Мы ежегодно инвестируем и развиваем свой собственный станочный парк и технологии проектирования, – поделилась Зоя Новолодская. – Равным образом «Силумин-Восток» успешно внедряет цифровые технологии для повышения производительности своих клиентов.

По ее словам, цифровые технологии начинаются с трехмерного проектирования объектов заказчика, распространяются на строительство и участвуют в процессе эксплуатации. Видным примером таких технологий является новый этап в развитии систем автоматизации производства.

– От обычных систем диспетчеризации производства мы перешли к построению комплексных систем управления предприятиями, включающих в себя как работу с бизнес-процессами, так и с экономическими показателями, – добавила спикер. – Благодаря современным технологиям мы рады предложить заказчикам учебные классы и тренажеры, оснащенные по последнему слову техники, в том числе и технологиями виртуальной реальности.

Год назад на предприятии «Силумин-Восток» состоялось открытие инновационного учебного центра IT-технологий и сервисного обслуживания. Его направления охватывают сразу несколько сфер. Это разработка и внедрение программного обеспечения, работа с системами по защите информации и кибербезопасности, наладка высокотехнологичного оборудования мировых производителей, 3D-моделирование, интернет вещей, а также иных направлений обучения, способствующих развитию новых компетенций с применением цифровых технологий для реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

Ерик Абитов

silumin.kz, kazzinc.com