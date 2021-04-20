Ответственность за бездействие

Действующие антикоррупционные проекты и ответственность государственных служащих за совершение коррупционных преступлений обсудили в Семее на встрече с первым заместителем руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигером Байдилдиным.

В ходе встречи было отмечено, что Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО совместно со специальной мониторинговой группой изучен региональный план мероприятий на 2018–2020 годы по реализации антикоррупционной стратегии. По словам Жигера Байдилдина, анализу был подвергнут не только городской, но и областной акимат.

– Данные сводились по области, и, как оказалось, предоставленная информация не имеет детального качественного исполнения пунктов регионального плана. Со стороны ответственных подразделений имеется формальный подход к исполнению по пунктам плана, что говорит о попустительском отношении руководителей в противодействии коррупции и отсутствии единого координатора в госоргане. Соответственно, наблюдаются слабые проработки превентивных мер, – отметил Жигер Байдилдин. – Имеет место и перекидывание ответственности между управлениями и отделами. Всё это приводит к некачественному исполнению антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 годы. Данный вопрос стоит на высоком контроле в Администрации Президента и находится на личном контроле Главы государства.

Будучи уполномоченным органом, Департамент по противодействию коррупции будет делать сводку по подразделениям, не принимающим меры по противодействию коррупции. Также отмечено, что в Административный кодекс с недавних пор введена статья по непринятию мер по противодействию коррупции.

– Эта статья будет для тех, кто формально относится к работе. Поэтому призываю всех подходить более ответственно к исполнению антикоррупционной стратегии, – заключил Байдилдин.

Мария Щетинина

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Семей