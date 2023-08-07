Отработали угрозу

Спасатели ДЧС ВКО отрабатывают навыки тушения возгораний в высотных домах.

По легенде пожарно-тактических учений, прохожие, увидев дым из окон квартиры, находящейся на 3-ем этаже многоэтажки в Усть-Каменогорске, вызывали пожарных по номеру «101». Диспетчер направил к месту происшествия силы и средства по повышенному рангу вызова. Прибыв, огнеборцы проводят разведку и обнаруживают людей, которые просят помощи, на балконах. В подъезде дома сильное задымление. В считанные минуты проводится развертывание рукавов и подача воды на необходимую высоту.

По рации запрашиваются дополнительные силы. Огнеборцы создают звено газодымозащитников и, добравшись до квартир, через сильный густой дым организуют эвакуацию людей, используя специальные капюшоны, которые защищают от едких продуктов горения. С помощью установленного дымососа проводится дымоудаление. Одновременно подают стволы на тушение огня в очаг пожара — квартиру на третьем этаже. Для спасения жителей, проживающих на 7-ом этаже используют автолестницу, для оставшихся в заложниках у дыма людей на третьем этаже развертывают Куб Жизни. Людей с верхних этажей спасают с помощью автоколенчатых подъемников.

Тем временем, Отделение спасателей продолжает эвакуацию граждан. Врачи Центра медицины катастроф оказывают помощь пострадавшим. Психологи также работают с ними.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия, эвакуируют автомашины, которые мешают работе спецтехники.

Всех спасенных сотрудники ДЧС ВКО, размещают в комфортабельном автомобиле «ВАХТА» и в пункт временного размещения.

Созданный на месте штаб ведет учет спасенных людей, отрабатывает каждую квартиру. Условный пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Как отметил заместитель начальника ДЧС ВКО, Серик Амангелдин, в тушении высотных домов и зданий каждое действие должно быть четко отработано, стоит учитывать развитие любого непростого сценария. Для этого и проводят такие тренировки.

ДЧС ВКО напоминает правила поведения при пожаре:

— Немедленно обращайтесь по номерам «101» или «112».

— Не поддавайтесь панике.

— До прибытия пожарных примите меры по эвакуации людей, сообщите соседям.

— Отключите электричество

— Двигайтесь по лестницам, пользоваться лифтом во время пожара запрещено.

— Если выход отрезан, заделайте все щели в дверях мокрыми тряпками, позовите на помощь, ожидайте приезда пожарных в безопасной зоне (балкон, кровля дома). Прижмитесь к полу, прикройте рот и нос мокрой тряпкой.

— На балконе плотно закройте за собой дверь, для того чтобы прекратить доступ кислорода к очагу пожара. Это дополнительное время для спасения.

Пресс-служба ДЧС ВКО