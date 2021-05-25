Отпуск в новом формате

Предпринимателям, занятым в сфере туризма Восточно-Казахстанской области, на специальной встрече, организованной на побережье озера Алаколь, разъяснили формат работы в новом туристическом сезоне в условиях пандемии коронавируса.

Под окном уже отцвела сирень, облетел белый цвет черёмухи, рябины, а также нежных яблонь. Последние дни недели в мае отсчитывает неумолимый календарь. Значит, впереди – лето, пора отпусков, поездок и путешествий.

Постоянная комплексная рабочая группа по развитию туризма на побережье озера Алаколь провела совещание с предпринимателями, чтобы разъяснить формат работы субъектов туристического бизнеса в условиях пандемии.

В заинтересованном диалоге приняли участие около 30 владельцев баз отдыха, а также их представители. По информации руководителя Управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Марата Кабакова, в рамках соответствующего проекта постановления главного государственного санитарного врача области для возобновления своей деятельности в текущем туристическом сезоне предпринимателям необходимо оформить определённый пакет документов. Это акт соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам в электронном формате на сайте Info.Kazakhstan. Кроме того, необходимо получить акт готовности объекта у представителей местной мониторинговой группы, организовать приём посетителей посредством мобильного приложения Ashyq. Надо сказать, что присутствующие представители субъектов бизнеса полностью поддержали данные инициативы.

Помимо этого, в ходе совещания предпринимателям рассказали об обеспечении транспортной доступности побережья озера Алаколь для туристов и отдыхающих. В целях совершенствования существующей инфраструктуры ведётся масштабная работа по ремонту автомобильных дорог Восточного Казахстана, модернизация аэропортов в селе Урджар, а также в Усть-Каменогорске. При этом были предусмотрены дополнительные меры, чтобы временные неудобства не повлияли на настроение и отдых туристов.

– В связи с закрытием аэропорта в селе Урджар на реконструкцию, увеличено количество вагонов на железнодорожных маршрутах из городов Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, – отметил Марат Кабаков. – Всего будет задействовано 69 вагонов на 3330 мест с отправлением три раза в неделю. Вместе с тем, в два раза увеличено количество автобусов. Так, в летний сезон будет ежедневно задействовано 16 автобусов на 768 мест. Вопрос дополнительного увеличения транспортного сообщения будет рассматриваться при повышении спроса.

Руководство Восточного Казахстана на протяжении ряда лет последовательно проводит курс на превращение побережья озера Алаколь в настоящую здравницу. Место, где могли бы отлично отдохнуть и поправить своё здоровье жители как региона и страны, так и зарубежные гости. В этой связи ежегодно реализуются проекты обустройства побережья, укрепляется материально-техническая база, расширяется сфера услуг для туристов. И здесь важно создание комфортных условий для малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, стимулов для проявления деловой, предпринимательской инициативы.

Туристические продукты региона становятся шаг за шагом популярными, о чём можно судить по контенту наиболее посещаемых социальных сетей. Возможно, что Алаколь будет узнаваемым не хуже, чем турецкий берег. Влияние и значение рекламы таково, что мы прекрасно запоминаем и помним название заграничных курортов, даже если не приходилось ещё ни разу побывать там.

Члены постоянной рабочей группы также обсудили с бизнесменами необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм. Отметили ещё важность мер профилактики нарушений экологического, земельного законодательства и природопользования, соблюдения правил пожарной безопасности. Не менее актуальны вопросы сохранения общественного порядка, обеспечения безопасности людей в самом широком смысле этого слова. Имеются в виду правила поведения не только на воде, берегу. Своё влияние оказывает пандемия, в связи с которой и выработан новый формат работы баз отдыха на Алаколе, а также занятого на них персонала.

Вместе с тем, члены комиссии дали разъяснения по мерам государственной поддержки в сфере туризма, строгому соблюдению требований налогового законодательства, ведению прозрачного бизнеса.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции