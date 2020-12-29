Отличные перспективы 

Строительство Центра ядерной медицины и онкологии в Семее находится на стадии завершения.

В рамках рабочей поездки в Семей аким ВКО Даниал Ахметов ознакомился с ходом работ в центре и отметил положительную динамику. Устранены все недостатки, установлено современное оборудование. В том числе – два позитронно-эмиссионных томографа и циклотрон, с помощью которого в дальнейшем будет налажено производство радиофармацевтических препаратов.

– В первой половине следующего года здесь будет образован уникальный ядерный центр, который послужит основанием для развития ядерной медицины в Казахстане. В центре оборудовано новое отделение жидких радиоактивных отходов, что обеспечит полную безопасность не только персонала, но и, прежде всего, пациентов, – сообщил Даниал Ахметов.

Здесь также появится первое отделение радионуклеидной терапии. Станет возможным проведение радиойодтерапии, которая применяется при лечении рака щитовидной железы. Причём, как отмечают медики, этот вид терапии в 98 процентах случаев приводит к полному излечению пациента. Ранее именно из-за отсутствия в стране радиойодтерапии казахстанцы вынуждены были ехать в Турцию, Корею или Россию. Теперь пройти лечение можно будет не выезжая из страны.

– Приступим к изготовлению фармпрепаратов. Несколько их видов будет выпускать институт ядерной физики. Мы работаем с ними в тесном контакте. В следующем году начнём приобретать у них радиоактивный йод. Станет возможным обнаружение новообразований, которые ещё не имеют клинического проявления, то есть пациент о них не подозревает. Потому это очень важный процесс, ведь предупрежден – значит вооружен, – заключил директор Центра ядерной медицины и онкологии Марат Сандыбаев.

В 2021 году все жители Казахстана получат медицинские услуги, которых до этого не было в нашей стране. Свои двери для пациентов центр откроет во второй половине следующего года.

Флора Левина

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Семей