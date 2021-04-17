На республиканском уровне высоко отмечена многогранная и эффективная работа зайсанцев, связанная с антикорупционной деятельностью. В частности, почётной грамотой Агентства РК по противодействию коррупции награждён аким Зайсанского района Серик Зайнулдин.

Зайсанский район одним их первых в Восточно-Казахстанской области организовал офис «Открытый акимат» и на должном уровне наладил его повседневную работу. Тем самым оказывается большая поддержка активной и плодотворной деятельности проектного офиса «Зайсан – адалдық алаңы».

Подобная работа получила высокую оценку и отмечена почётной грамотой, которую лично подписал председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

От имени главы республиканского ведомства её вручил акиму Зайсанского района Серику Зайнулдину первый заместитель руководителя регионального департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин.

Он также поблагодарил в лице акима района всех причастных к реализации важного проекта зайсанцев за каждодневный весомый вклад и пожелал дальнейших успехов.

Таир Сапаргалиев

Зайсанский район