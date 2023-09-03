Открытие сезона: и снова, впервые…

«Это просто огонь!», «Бомбический спектакль!», «Нереальные эмоции!» – ожидают ли Восточно-Казахстанский областной драматический театр такие восторженные отзывы от зрителей и в новом театральном сезоне, открытие которого состоится уже совсем скоро?

Чем удивит и порадует местную публику храм искусства? О современных тенденциях и уже полюбившихся проектах рассказал генеральный директор театра Руслан Кайырсынов.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С МОЛОДЁЖЬЮ

– Судя по репертуару трёх трупп, складывается впечатление, что театр балансирует между развлекательной и духовно-просветительской миссией. Изменятся ли приоритеты в новом сезоне?

– Для нас важны зрители разных возрастов и интересов. Кто-то идёт в театр за просветлением, кто-то – просто отвлечься от повседневных забот и проблем. Но все неизменно приходят за живыми эмоциями актёра, которые заряжают зрителей как во время драм, так и во время комедий!

Вместе с тем, театру необходимо идти в ногу со временем, успевая за развитием культуры и образом жизни общества.

Поэтому наша первостепенная задача – постоянное обогащение репертуара новыми жанрами, проектами, в которых заметны свежий режиссёрский взгляд на мир, экспериментальный характер постановок.

– Что предпринимается для привлечения, в частности, молодых зрителей?

– В апреле этого года мы открыли арт-пространство на крыше театра и запустили проект «Театр под открытым небом». Это своеобразный формат вечерних свиданий. И заметили, что у молодых появился интерес к театру. К другим его жанрам, постановкам.

Кроме того, на этой же арт-площадке был запущен ещё один проект – выступления группы «Jass Band», состоящей из артистов молодёжной труппы театра.

В новом сезоне по поручению акима области Ермека Кошербаева мы планируем открыть молодёжную театральную студию «TEATRALL». В ней все желающие, независимо от сферы деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет смогут постигать азы актёрского мастерства и режиссуры совершенно бесплатно. В студии будут преподавать специалисты нашего же театра с многолетним опытом работы в сфере искусства – режиссёры Андрей Воронин и Дос Кубаш, педагог по вокалу Асель Темирова, хореограф Анна Татаренко, педагог по сценической речи Аяулым Болатказиева.

Театр, в свою очередь, предоставляет для занятий все необходимые ресурсы: профессиональные репетиционные залы и сцены, костюмы, грим, световое и звуковое сопровождение.

– Какие технологические новинки применяются в театре или планируется приобрести для постановки спектаклей?

– С началом нового театрального сезона у восточноказахстанских зрителей появится возможность услышать спектакли в переводе с казахского языка на русский. На приобретение системы синхронного перевода из областного бюджета театру выделено 15 млн тенге. Настройкой оборудования, рассчитанного на 200 человек, займётся выигравшая конкурс фирма из Алматы – ТОО «Диджест». Система синхронного перевода позволит всем желающим стать свидетелями сценических представлений, спектаклей, которые раньше в силу незнания языка были недоступны.

Также надеемся в будущем приобрести и LED-экран. С его помощью мы сможем пересмотреть подход к организации сценического пространства, заменив громоздкие классические декорации на более современное эффектное решение.

– Намерен ли и дальше театр осваивать новые арт-площадки для реализации своих проектов?

– Да, безусловно. Театр должен находиться в постоянных поисках.

Мы бы хотели задействовать фойе четвёртого этажа для оборудования детской игровой площадки, которая, в свою очередь, могла бы стать «колыбелью» нового творческого проекта – baby-театра. У кукольной труппы есть все необходимые ресурсы, чтобы ставить интерактивные представления и спектакли.

Театр будущего, в моём представлении, это лучшее место семейного отдыха, где каждый будет увлечён прекрасным.

ПЛАНЫ, МЕЧТЫ и ВОЗМОЖНОСТИ

– В этом году казахская труппа с гастролями выехала в Монголию. Планируются ли в ближайшее время ещё зарубежные поездки? От чего или кого зависит регулярность гастролей?

– Спустя 16 лет с момента последних гастролей в Монголии казахская труппа вновь посетила Баян-Улгийский аймак. Эти гастроли подарили артистам заряд энергии, а зрителям дали возможность поддерживать и сохранять свою уникальную культурную идентичность. В дальнейшем будем укреплять эти дружественные связи.

Также у нас есть планы и на другие зарубежные поездки. Хотелось бы расширять географию наших гастролей не только за счёт соседних приграничных регионов. Но всё зависит от финансирования.

– В прошлом театральном сезоне неизгладимые впечатления оставил спектакль Акмолинского театра «Лютый» по мотивам произведения Мухтара Ауэзова. Такая необычная подача классического материала с привлечением приглашённого режиссёра. Есть ли у Восточно-Казахстанского областного драматического театра возможность приглашать режиссёров для таких экспериментальных спектаклей?

– Конечно, возможность есть. Ранее на подмостках нашего театра свои спектакли ставили такие именитые режиссёры, как народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, Дина Жумабай. Мастер-классы для наших актёров проводили главный режиссёр Республиканского немецкого театра Наталья Дубс, режиссёр, педагог по сценической речи Театра им. Е. Вахтангова Елена Ласковая.

Уже ведутся переговоры с маститым режиссёром из Таджикистана Барзу Абдураззаковым. Однажды он уже ставил на наших подмостках спектакль с молодёжной труппой – «Призраки». Сотрудничество было успешным, хотели бы его продолжить.

– Закончите фразу: «Чтобы быть классным коллективом, нужно…».

– …нужно быть дружным, я так считаю. Как вам известно, у нас под одной крышей театра работают три коллектива: 88-й сезон открывает русская, 24-й сезон – казахская, 9-й сезон – молодёжная труппы. Нельзя забывать и о технических цехах. Около 300 человек в одном здании стараются подарить радость нашим зрителям. Порой, не всегда легко управлять таким количеством людей, поэтому дружба – наша самая большая ценность!

– Какие у Вас есть мечты относительно будущего Восточно-Казахстанского областного драматического театра?

– Хочется, чтобы молодёжь рвалась в театр и расценивала его посещение как богемное, модное и необычное событие. А для этого театру самому нужно развиваться. Визуально. Инновационно. Формируя новый язык общения со зрителями.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТЕАТРОВ

22-23 сентября в Усть-Каменогорске пройдёт областной фестиваль народных театров «Алтай халық театрлары».

Организует заметное событие с целью поддержки талантливых артистов и режиссёров из сельской местности Управление культуры Восточно-Казахстанской области.

Со своим оригинальным творчеством жителей и гостей города познакомят коллективы из Зайсанского и Тарбагатайского районов, а также района Самар.

Самодеятельные артисты сыграют спектакли на подмостках Восточно-Казахстанского областного театра драмы.

Церемония награждения состоится на сцене «Ертіс концерт».

РЕПЕРТУАР

Восточно—Казахстанского областного драматического театра на сентябрь

8 сентября в 19.00 – открытие 24-го сезона Казахского театра. Премьера драмы «Қар қызы» О. Бокей

9 сентября в 17.00 – премьера драмы «Қар қызы» О. Бокей

10 сентября в 17.00 – комедия «№13» Р. Куни

15 сентября в 19.00 – открытие 9-го сезона Молодёжного театра. Премьера драмы «Призраки» Э. де Филиппо (на русском языке)

16 сентября в 17.00 – премьера драмы «Призраки» Э. де Филиппо (на русском языке)

17 сентября в 11.00 – «Қасқыр шөп жей ме?» Д. Саламат

29 сентября в 18.30 – открытие 88-го сезона Русского театра. Премьера спектакля «Жизнь – штука весёлая!..» А. Аверченко

30 сентября в 17.00 – премьера «Жизнь – штука весёлая!..» А. Аверченко

Беседовала Даря Шавлевлева