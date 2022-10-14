Откровение Виктора Шмидта

В Восточно-Казахстанском музее искусств проходит персональная выставка художника Виктора Шмидта.

Название «Откровение», наверное, как нельзя точно описывает всю суть этой выставки. Всего в большом зале музея представлено более 30 работ художника, каждую из которых можно назвать кладезем тайн, личной загадкой автора…

ИЗ БИОГРАФИИ ЖИВОПИСЦА

Интересующиеся искусством жители Восточно-Казахстанской области, области Абай и не только хорошо знакомы с творчеством Виктора Шмидта. Он является членом Союза художников Казахстана и в настоящее время работает художником-постановщиком в Государственном русском драматическом театре имени Ф. М. Достоевского.

Родился Виктор Фёдорович 16 марта 1960 года в Семипалатинске (ныне Семей). По его словам, он с детства мечтал стать художником. Окончив в родном городе педагогический институт, который сейчас называется Университетом Шакарима, получил высшее художественное образование.

Главный герой нашей статьи не единожды участвовал в арт-проектах в Усть-Каменогорске, Семее, Алматы и Елабуге (Республика Татарстан). В 2002 году он стал дипломантом Х Международного арт-фестиваля «Тенгри-Умай», а в 2015 году – лауреатом Х Международного арт-симпозиума «Великий шёлковый путь».

Его работы выставлялись на обозрение публики в Омске, Новокузнецке и Новосибирске. В последнем, кстати, проходила персональная выставка художника с говорящим названием «Отражение иллюзий». Здесь вниманию зрителей было представлено 30 картин, выполненных в технике холст-масло.

Кроме того, вышли в свет два буклета с репродукциями картин Виктора Шмидта. В один из них вошли работы художника за 2002-2003 годы, а дополнили их японские трёхстишия (хокку) Евгения Титаева.

Отмечается, что произведения живописца хранятся в музейных и частных собраниях Казахстана и за рубежом.

ТРЕТЬЕ СВИДАНИЕ В МУЗЕЕ

Персональные выставки Виктора Шмидта проходили в Усть-Каменогорске, а именно в Восточно-Казахстанском музее искусств, дважды. В 2007 году здесь была подготовлена экспозиция «Две тайны». Спустя девять лет состоялась выставка «Заглянуть в себя». В 2022 году настало время третьей встречи художника с преданными любителями искусства в этих стенах.

В новой экспозиции представлена авангардная супрематическая и символическая живопись из коллекции музея искусств и личной коллекции автора. По словам специалиста экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Ларисы Мартыновой, выставка, названная автором «Откровение», в какой-то мере тематически продолжает предыдущие.

– В ней также много тайн, символических образов и духовных откровений, выраженных языком авангардной пластики. Каждая композиция Шмидта – не бегство в беспредметный мир, наоборот, – целая история, в которой люди, их эмоции зашифрованы в геометрии, – подчеркнула Лариса Мартынова. – Удивительно, что простые окрашенные квадраты, линии, прямоугольники в интерпретации художника вообще могут говорить, выражать сложные понятия, быть многозначными и эмоциональными.

Она также добавила, что повторить полотна Виктора Шмидта, взяв в руки холст и краски, можно. Однако придумать такие сюжеты, где супрематические фигуры ведут себя как живые существа, – гораздо труднее, чем научиться академическому реализму.

Торжественное открытие экспозиции прошло ещё в сентябре, но посетить вернисаж автор не смог. Лишь буквально за неделю до завершения выставки он побывал в музее, один из залов которого украшен его картинами. Впрочем, и на вернисаже, и на личной встрече с Виктором Шмидтом, которую Лариса Мартынова назвала финисажем (торжественное закрытие выставки), было достаточно людей, изъявивших желание озвучить своё видение творчества художника.

Как оказалось, и самому автору очень важно услышать мнение зрителя, узнать, что именно тот смог увидеть в его работе. Поэтому оба мероприятия прошли в интересном разговорном формате. При этом больше говорили не экскурсоводы и искусствоведы, как это принято на выставках, а посетители. Среди них были студенты, представители старшего поколения различных профессий, так что отличных друг от друга отзывов было много.

По словам студентки факультета журналистики Дианы, над представленными картинами нужно размышлять, в них каждый найдёт свой смысл. С этим мнением сложно не согласиться, действительно, чем дольше созерцаешь работы Виктора Шмидта, тем больше начинаешь его понимать. Это понимание, к слову, может отличаться от задумки самого автора, но и это вполне нормальное явление.

– От каждой картины исходит разная энергетика. Потому что они были написаны в разное время и с разными эмоциями. На них можно смотреть вечно, – сказала учитель художественного труда Ольга Рахманова.

Своим мнением о картинах поделилась и художник Елена Белова. Она отметила, что автор буквально выплеснул свои эмоции в эти работы и таким образом создал некое сообщение для зрителей.

– По-моему, абстракция – это обращение к каждому человеку и его внутреннему подсознанию. Никто не знает, что такое подсознание. На самом деле, нет определения этому понятию, но каждый чувствует, что ему нравится, что ему близко, какие эмоции вызывают картины. То есть это обращение к себе через воспроизведение художника, – пояснила Елена.

БЕЛЫЙ ДОЖДЬ КЛОУНА

…это название одной из картин Виктора Фёдоровича. Очень необычное и интересное. Также, как и «Жизнь двух линий», «Самое главное – сказку не спугнуть» и другие. Названия своим картинам художник придумывает сам. Большинство из них даёт нам подсказку о замысле автора при создании работы.

– Для меня очень важна тема. Это то, что может меня задеть и в чём может быть моя жажда как художника или человека. Когда это происходит, начинается поиск композиции, – говорит Виктор Шмидт о процессе создания своих картин. – Иногда бывает так, что финал может быть совсем другим, не таким, как предполагалось.

На выставке можно увидеть картины, которые художник писал в разные годы. Часть из них была показана на прошлых персональных выставках, а другая создана в последние годы. Как подчеркнул автор, любая работа – это итог определённого периода его жизни. В результате наблюдаются разительные отличия в картинах 2003 и 2022 года. В более свежих работах нет каких-либо живых существ, всё довольно абстрактно. Виктор Фёдорович объяснил, что это связано с его личным восприятием себя и окружающего мира.

– Мы все пытаемся себя понять. Кому-то это удаётся, для кого-то важны многоточия. Для меня в данный момент очень важно обойтись без ярлыков, без какой-то жёсткости. Хочется просто быть в гармонии с этой жизнью и не мешать никому. В этом главный посыл. Поэтому в последних работах есть какая-то пустота, они написаны без особой жёсткой фактуры, – сказал он.

В числе недавних работ художника – «Движение». На холсте изображены два прямоугольника – один движется вниз, другой – вверх. Глядя на эту картину, можно почувствовать некую невесомость. И от многих других новых произведений Шмидта веет этим ощущением свободы. Он назвал это ёмкой фразой «уйти в идею».

Словом, побывать на выставке нашего земляка определённо стоит – чтобы попытаться понять задумку художника, лучше узнать его внутренний мир или с целью сформировать своё видение и погрузиться в себя.

Устькаменогорцы и гости города могут посетить выставку «Откровение» в Восточно-Казахстанском музее искусств до 19 октября. Также у пользователей социальных сетей есть возможность насладиться работами художника онлайн, посмотрев видеоэкскурсию на странице музея в Instagram.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой