Отдых в чистоте и уюте

В рекреационных зонах Восточно-Казахстанской области проходят рейдовые мероприятия по устранению и недопущению фактов незаконного размещения отходов.

Чисто там, где не сорят. Эту простую истину со школьной скамьи знают все. К сожалению, знать и делать – большая разница. Оставить после пикника кучу мусора не считается зазорным и недопустимым. Однако для тех, кого не останавливает совесть, предусмотрена иная ответственность – административная.

24 июля в прибрежной зоне Шульбинского водохранилища и реки Иртыш в Семее представителями Департамента экологии по ВКО совместно с сотрудниками местной полицейской службы и природоохранной полиции города Семея проведена информационно-разъяснительная работа среди отдыхающих по недопущению засорения мест отдыха бытовым мусором.

Сотрудники местной полицейской службы рассказали об административной ответственности за нарушение благоустройства мест общего пользования. В целях пресечения таких фактов с 1 июля 2021 года увеличен штраф для физических лиц с 10 МРП до 50 МРП.

В ходе рейда было составлено четыре протокола в части нарушения правил благоустройства территории населённых пунктов (505 ст. КРК об АП) и за нарушение в части загрязнения твёрдыми бытовыми отходами мест общего пользования (434-2 ст. КРК об АП).

Стоит отметить, что подобные рейды планируется провести на Сибинских озёрах, на территории озёр Дубыгалинское, Шыбындыколь, Шошкалы, Алаколь, на Бухтарминском водохранилище и в других местах отдыха Восточного Казахстана.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников