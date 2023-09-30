Отдайте ваши денежки?

Несмотря на тысячи предупреждений, сотни зафиксированных случаев мошенничества, десятки уголовных дел, люди продолжают вкладывать свои средства в финансовые пирамиды. Только в этом году Агентством РК по финансовому мониторингу удалось предотвратить деятельность 22 таких мошеннических организаций.

Организаторы финансовых пирамид обещают вкладчикам небывалую прибыль от их вложений. «Принесёте миллион, а через неделю получите полтора, а если приведёте родственников и друзей, то и все три», – именно так они заманивают участников в свои сети. Причём зачастую встречи с потенциальными вкладчиками проходят в респектабельном офисе, а в рекламе финансовых пирамид принимают участие даже звёзды казахстанского шоу-бизнеса. Как уж тут не поверить? Руководитель Департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу РК по ВКО Айдын Молдабеков в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, противодействию коррупции, наркомании и наркопреступности и пограничным вопросам при акимате Восточно-Казахстанской области отметил, что даже образованные люди рискуют быть обманутыми, и связано это с незнанием элементарных основ финансовой безопасности.

Он рассказал, что в этом году в ВКО была ликвидирована финансовая пирамида «Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical». Её организаторы, используя канал в Telegram, привлекли 234 участника, которые вложили в пирамиду более 390 миллионов тенге. Руководитель организации – уроженка ВКО – сейчас находится под арестом. Пострадавшими по делу оказались жители Усть-Каменогорска, Зайсана, Риддера, а также Катон-Карагайского района и района Алтай в возрасте от 20 до 60 лет. Причём важно отметить, что в большинстве случаев жертвы пирамиды – это не миллионеры, а, наоборот, люди с невысоким доходом, которые купились на обещания мошенников.

– Мы внедряем современные IT-технологии для выявления финпирамид и принятия превентивных мер, – пояснил Айдын Молдабеков. – Это помогает разрушить создаваемые мошеннические проекты. С помощью аналитических инструментов по ключевым словам, характерным для пирамиды, осуществляется поиск противоправного контента в интернете. Мониторятся новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты в соцсетях. В результате находятся ссылки и аккаунты потенциальных финансовых пирамид. Их уже отправляют в Министерство культуры и информации РК для последующей блокировки. Только в этом году заблокировано свыше 6,2 тысяч подобных сайтов и аккаунтов.

Также в Казахстане работает система «Imap», которая осуществляет сбор данных и контент-анализ сообщений из чатов Instagram и Telegram, группирует подозрительные проекты в разрезе регионов, определяет их организаторов и потенциальных жертв. Подписчикам таких аккаунтов направляются сообщения о признаках противоправности проектов с предложением отписаться, а администраторам – закрыть аккаунт. Это работа на опережение, превентивные меры.

Также Агентство РК по финансовому мониторингу внедрило Telegram-бот «Baiqa piramida», который позволяет гражданам самостоятельно проверить проект на наличие признаков финпирамид. С начала года уже поступило почти шесть тысяч обращений от граждан.

– Я едва не стала жертвой финансовой пирамиды, которая работала под видом туристического агентства, – рассказала жительница Усть-Каменогорска Светлана Зарубина. – Они предлагали якобы бесплатные поездки в более чем десять стран мира, нужно было только заплатить «входные» в закрытый клуб в размере 250 тысяч тенге, и желательно было ещё привести друзей. Я проверила инстаграм-аккаунт компании через бот, и он дал ответ, что в их деятельности усматриваются признаки финансовой пирамиды.

Напомним, что организаторы пирамиды не ведут какой-либо экономической деятельности, а выплаты первым участникам для поддержания их интереса производятся за счёт средств вновь привлечённых людей – родственников, коллег, знакомых.

– Нужен системный подход к профилактической работе с населением, – подчеркнул Айдын Молдабеков. – Предлагается на постоянной основе проводить разъяснительную работу по противодействию финансовым пирамидам, транслировать предупреждающие материалы на телеканалах, билбордах, баннерах и LED-экранах, кинотеатрах области, размещать их в средствах массовой информации, на официальных сайтах акиматов, в учебных заведениях и объектах здравоохранения.

И, безусловно, необходимо повышать финансовую грамотность населения, начиная буквально со школьной скамьи, чтобы уже в самом ближайшем будущем ни один житель Казахстана не попался на удочку к организаторам пирамид.

Дарья Штейн