К 30-летию Независимости РКМарафон добрых дел

От сердца к сердцу

27.02.2021
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В рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» в отделении детской онкологии областного Центра матери и ребёнка прошла акция «Детские сердца».  

Её организатором выступило КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области. 

35 детей, проходящих лечение в этой больнице, получили подарки от спонсоров. В марафоне приняли участие волонтёры, депутаты Усть-Каменогорского городского маслихата, представители ДЧС ВКО. 

– По инициативе Президента Республики Казахстан  Касым-Жомарта Токаева в рамках 30-летия Независимости РК по всей стране реализуется общенациональный проект «Марафон добрых дел», – отметила руководитель КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Арайлым Есимбекова. – Основная цель мероприятия – подарить детям радость, доброту, тепло и оказать помощь в поддержке иммунитета, презентовав корзину фруктов, молочной продукции, сладостей и канцелярские товары для досуга детей.  

По словам организаторов акции, средства на покупку подарков они собирали сами, но основная материальная поддержка была оказана спонсорами – ТОО «Эмиль» и ИП «Арайлым». 

– В рамках проекта мы будем дарить детям тетради-раскраски противопожарной тематики, чтобы они всегда помнили об осторожном обращении с огнём и не играли со спичками, – рассказала главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Анастасия Скляр. – В основном будем акцентировать внимание на семьях из категории социально уязвимых слоёв населения. 

 «Марафон добрых дел» в регионе продолжат предприниматели из городов и районов области. 

Напомним, в конце прошлого года Глава государства предложил на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». 

«Через несколько дней мы вступим в год 30-летия Независимости. Это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем своё будущее. Особое значение мы придаём содержанию юбилейных мероприятий будущего года. Каждое мероприятие должно иметь глубокий смысл и приносить пользу для общества, быть примером для подрастающего поколения. В этой связи предлагаю на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят нашу страну, объединят общество», – заявил Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Года волонтёра в Казахстане. 

Ерик Абитов 

Фото Тлеубека Шаяхмета 

27.02.2021
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