От сердца к сердцу

В рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» в отделении детской онкологии областного Центра матери и ребёнка прошла акция «Детские сердца».

Её организатором выступило КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

35 детей, проходящих лечение в этой больнице, получили подарки от спонсоров. В марафоне приняли участие волонтёры, депутаты Усть-Каменогорского городского маслихата, представители ДЧС ВКО.

– По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках 30-летия Независимости РК по всей стране реализуется общенациональный проект «Марафон добрых дел», – отметила руководитель КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Арайлым Есимбекова. – Основная цель мероприятия – подарить детям радость, доброту, тепло и оказать помощь в поддержке иммунитета, презентовав корзину фруктов, молочной продукции, сладостей и канцелярские товары для досуга детей.

По словам организаторов акции, средства на покупку подарков они собирали сами, но основная материальная поддержка была оказана спонсорами – ТОО «Эмиль» и ИП «Арайлым».

– В рамках проекта мы будем дарить детям тетради-раскраски противопожарной тематики, чтобы они всегда помнили об осторожном обращении с огнём и не играли со спичками, – рассказала главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Анастасия Скляр. – В основном будем акцентировать внимание на семьях из категории социально уязвимых слоёв населения.

«Марафон добрых дел» в регионе продолжат предприниматели из городов и районов области.

Напомним, в конце прошлого года Глава государства предложил на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел».

«Через несколько дней мы вступим в год 30-летия Независимости. Это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем своё будущее. Особое значение мы придаём содержанию юбилейных мероприятий будущего года. Каждое мероприятие должно иметь глубокий смысл и приносить пользу для общества, быть примером для подрастающего поколения. В этой связи предлагаю на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят нашу страну, объединят общество», – заявил Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Года волонтёра в Казахстане.

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета