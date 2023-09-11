От мечты до реальности один… грант

Инструментом для воплощения мечты тех, кто хочет заняться бизнесом, можно назвать гранты, которые присуждаются предпринимателям ВКО по государственной программе «Дорожная карта бизнеса – 2025». Что же для этого нужно?

По итогам анализа, предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках «Дорожной карты бизнеса – 2025» является самой востребованной среди государственных услуг в регионе. Только за последние пять лет её доля выросла в 83 раза – с восьми до 662 заявок.

За эти годы изменились и сама процедура их подачи, и процесс рассмотрения проектов членами государственной комиссии. Например, с 2021 года все претендующие на получение грантового финансирования могут подать заявку в электронном формате на сайте Qoldau.kz, где подсчёт баллов формируется автоматически и Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО не имеет доступа к персональным баллам каждого члена комиссии, что исключает какие-либо коррупционные риски.

Как проинформировал руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Елдос Байрахметов, государственные гранты предоставляются, в первую очередь, начинающим предпринимателям в приоритетных секторах экономики. Среди них: агропромышленный комплекс, горнодобывающая, лёгкая промышленость, производство мебели, строительных материалов и неметаллической минеральной продукции, металлургия и металлообработка, машиностроение и другие направления.

Но подать заявку могут не все, есть ряд ограничений. Например, на получение государственных грантов не могут претендовать предприниматели, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, имеющие задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет. Также грант не присуждается бизнесменам, которые специализируются на предоставлении недвижимости в аренду, а также тем, кто находится в реестре недобросовестных участников государственных закупок, имеет просроченную задолженность по финансовым обязательствам участника конкурса, согласно его кредитной истории, получавшим поддержку по предоставлению государственных грантов.

Одним из обязательных условий для получения государственного гранта является соответствие бизнес-проекта требованиям: наличие инвестиционного плана и софинансирование предпринимателем расходов на реализацию проекта в размере не менее 20% от объёма предоставляемого государственного гранта. Также он обязуется создать новые рабочие места и достаточную инфраструктуру для реализации намеченного проекта.

То есть, прежде чем подать заявку, нужно проанализировать востребованность продукции или услуги среди потребителей, продумать схемы её сбыта, а главное – где будет осуществляться проект, какие специалисты понадобятся. Именно в этих составляющих и заключается залог будущего успеха любого бизнес-плана. Ну и, конечно, хорошей поддержкой станет грант.

– Предприниматели могут использовать его на приобретение основных средств. Это может быть строительство, модернизация, реконструкция или капитальный ремонт производственного помещения. Также на покупку сырья или материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг, – уточнил Елдос Байрахметов. – Или нематериальных активов, технологий или прав на комплексную предпринимательскую лицензию.

Кроме того, государство выдаёт гранты на приобретение сельскохозяйственных животных или грузового транспорта для перевозки товаров. Однако эти средства не могут быть использованы на приобретение недвижимого имущества и земельного участка.

– Решения принимает конкурсная комиссия по отбору заявок предпринимателей, претендующих на предоставление государственных грантов, – подчеркнул Елдос Байрахметов. – Ни управление предпринимательства, ни акиматы, ни какие-либо другие государственные органы не имеют права утверждать или отказывать в получении государственного гранта.

В состав конкурсной комиссии обычно входят семь человек – представители местных исполнительных органов, сотрудники финансовых институтов, эксперты, экономисты, представители гражданского сектора.

Главными критериями успеха на присуждение гранта являются новизна бизнес-идеи, конкурентоспособность проекта и проработка его рыночной потребности. Как отметил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, к критерию новизны бизнес-идеи относятся и такие проекты, которые предусматривают выпуск товаров, оказание услуг, выполнение работ и применение новых или усовершенствованных технологий, которые ещё не представлены на рынке Восточно-Казахстанской области.

Кстати, срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.

По словам Елдоса Байрахметова, в регионе уже есть целый ряд предпринимателей, которые, получив государственный грант, сумели осуществить мечту и сегодня успешно продвигают свое дело на рынке.

К примеру, бизнес-леди из Уланского района Альмира Исханова, получив грант в сумме 4,516 млн тенге, сумела приобрести несколько катамаранов для отдыхающих на её базе.

Руководитель ИП «Коррекционно-развивающий центр «Страна чудес» Лилия Мамбурова выиграла грант в размере пяти млн тенге, которые позволили приобрести необходимую мебель и электронное оборудование для того, чтобы дети с особыми потребностями могли посещать соляную пещеру.

Индивидуальный предприниматель из Глубоковского района Асель Жилкашинова специализируется на выпуске биоудобрений из отходов. Свой государственный грант она потратила на приобретение расходных материалов, необходимых для реализации проекта.

Её коллега из Усть-Каменогорска – предприниматель Вячеслав Маликов на грантовые средства закупил часть необходимого оборудования для производства отделочных материалов из зеркал, дерева, композиционных материалов, элементов фасадов к мебели и декоративных дверей.

Выходит, всё возможно. Нужно только решиться и осуществить давно намеченные планы. Тем более, что государство предоставляет для этого отличный шанс.

Екатерина Гуляева